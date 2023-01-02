Фитнес и здоровье
16:07, 02 января 2023
1 мин.

Четыре простых способа избавиться от жира на животе

Некоторые продукты вам придётся заменить на более полезные варианты

Висцеральный жир в отличие от подкожного находится глубоко внутри живота. Определённое его количество действительно нужно организму, но избыток может быть связан с сердечными заболеваниями и с диабетом второго типа. Вот как можно уменьшить объём такого жира.

Четыре простых способа избавиться от жира на животе

Фото: The Jakarta Post

Избавиться от жира на животе могут помочь определённые изменения в образе жизни. Их перечислил доктор Брайан Фишер из Evergreen Life.

  1. Откажитесь от фастфуда. Из-за рафинированных углеводов и сахаров вы легко можете накопить жир. Поэтому постарайтесь сократить количество употребляемого сахара: он содержится в сладостях, тортах, печенье, шоколаде, сухих завтраках, йогуртах и т.п. Старайтесь в день получать менее 30 г свободных сахаров.

  2. Выбирайте правильный белок и полезные жиры. Вместо жирных гамбургеров, бекона, колбас съешьте рыбу, нежирное мясо (курица, индейка), яйца, бобы. А полезные жиры вы можете получить из авокадо, грецких орехов, оливкового масла холодного отжима, ферментированных продуктов.

Четыре простых способа избавиться от жира на животе

  1. Не пейте много алкоголя. Доктор Фишер предупредил, что вместе с алкоголем вы потребляете много калорий, из-за чего у вас может появиться жир в области живота. Поэтому лучше чередуйте пиво с водой.

  2. Больше двигайтесь. Согласно научным исследованием, лучший метод сжечь висцеральный жир - это высокоинтенсивные интервальные тренировки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров