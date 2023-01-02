Четыре простых способа избавиться от жира на животе

Некоторые продукты вам придётся заменить на более полезные варианты

Висцеральный жир в отличие от подкожного находится глубоко внутри живота. Определённое его количество действительно нужно организму, но избыток может быть связан с сердечными заболеваниями и с диабетом второго типа. Вот как можно уменьшить объём такого жира.