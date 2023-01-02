Четыре простых способа избавиться от жира на животе

Четыре простых способа избавиться от жира на животеНекоторые продукты вам придётся заменить на более полезные варианты
Висцеральный жир в отличие от подкожного находится глубоко внутри живота. Определённое его количество действительно нужно организму, но избыток может быть связан с сердечными заболеваниями и с диабетом второго типа. Вот как можно уменьшить объём такого жира.
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Избавиться от жира на животе могут помочь определённые изменения в образе жизни. Их перечислил доктор Брайан Фишер из Evergreen Life.
Откажитесь от фастфуда. Из-за рафинированных углеводов и сахаров вы легко можете накопить жир. Поэтому постарайтесь сократить количество употребляемого сахара: он содержится в сладостях, тортах, печенье, шоколаде, сухих завтраках, йогуртах и т.п. Старайтесь в день получать менее 30 г свободных сахаров.
Выбирайте правильный белок и полезные жиры. Вместо жирных гамбургеров, бекона, колбас съешьте рыбу, нежирное мясо (курица, индейка), яйца, бобы. А полезные жиры вы можете получить из авокадо, грецких орехов, оливкового масла холодного отжима, ферментированных продуктов.
Не пейте много алкоголя. Доктор Фишер предупредил, что вместе с алкоголем вы потребляете много калорий, из-за чего у вас может появиться жир в области живота. Поэтому лучше чередуйте пиво с водой.
Больше двигайтесь. Согласно научным исследованием, лучший метод сжечь висцеральный жир - это высокоинтенсивные интервальные тренировки.
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