Четыре самых популярных мифа о шоколаде

Четыре самых популярных мифа о шоколадеСкорее всего, вы в них всё ещё верите
Шоколад - довольно универсальный продукт. Можно добавить его в самые разные блюда (например, посыпать их шоколадной крошкой) или просто съесть несколько долек. Существует мнение, что он не особо полезен для здоровья. Однако эксперт по питанию Лиза Московиц уверена, что это не так. Вот список мифов, в которые вы всё ещё верите.
Шоколад вреден. В действительности в этом продукте, особенно в тёмном шоколаде, содержатся полезные питательные вещества. Среди них - железо и антиоксиданты.
При похудении нельзя есть шоколад. Даже при соблюдении диеты можно себе позволить эту сладость. Главное - чтобы сохранялся дефицит калорий и чтобы шоколад не заменял другие группы продуктов (фрукты, овощи и пр.).
Из-за шоколада может повыситься сахар в крови и возникнуть диабет. Хотя в шоколаде действительно есть добавленный сахар, в нём также содержатся антиоксиданты и клетчатка, которые защищают от сахарного диабета. Также вы можете выбрать тёмный шоколад или шоколад с низким содержанием сахара.
Из-за шоколада появляются прыщи. Сегодня не существует научных доказательств того, что шоколад точно вызывает прыщи.
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