Четыре сигнала организма, что с вашим здоровьем что-то не так

Четыре сигнала организма, что с вашим здоровьем что-то не такОбратите на эти звуки особое внимание
У всех у нас урчит живот, когда мы голодны, бывает отрыжка и другие вполне нормальные физиологические явления. Однако иногда эти сигналы указывают на проблемы со здоровьем.
Фото: The House of Wellness
Знали ли вы, что отрыжка, урчание в животе, икота и другие звуки, которые издаёт организм, могут указывать на болезни? Вот когда вам стоит беспокоиться.
Урчание в животе. Если вы вовсе не голодны, но живот у вас всё равно урчит, то это может говорить о трёх состояниях. Среди них - непереносимость лактозы (тогда у вас будет болеть живот и возникнет диарея), острый гастроэнтерит (может также быть диарея, боль в животе, а ещё высокая температура, потеря сознания), механическая кишечная непроходимость (из других симптомов - вздутие живота, боль в животе, рвота, трудности с дефекацией, с дыханием).
Икота. Начать переживать имеет смысл в том случае, если она возникает часто и в течение определённого периода времени. Есть вероятность, что у вас есть болезни пищеварительной системы или проблемы с почками.
Шум в ушах. Чаще всего такой шум возникает при неправильной работе не ушей, а других органов. И если он быстро проходит, то беспокоиться особо не о чем. В ином случае проверьтесь на наличие болезней центральной нервной системы и системных заболеваний (сахарный диабет, гипертиреоз, гипертония, болезни сердца и пр.).
Хруст суставов. Все подобные звуки можно разделить на два вида: физиологические и патологические. В первом случае суставы могут повредиться, если такой хруст будет продолжаться длительное время, во втором случае уже нарушается работа суставов, причём сопровождается такой хруст слабостью, онемением, болью и другими неприятными проявлениями.
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