Четыре сигнала организма, что с вашим здоровьем что-то не так

Урчание в животе. Если вы вовсе не голодны, но живот у вас всё равно урчит, то это может говорить о трёх состояниях. Среди них - непереносимость лактозы (тогда у вас будет болеть живот и возникнет диарея), острый гастроэнтерит (может также быть диарея, боль в животе, а ещё высокая температура, потеря сознания), механическая кишечная непроходимость (из других симптомов - вздутие живота, боль в животе, рвота, трудности с дефекацией, с дыханием).