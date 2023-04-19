Четыре способа, благодаря которым прикосновения улучшат ваше самочувствие

Прежде всего, объятия снижают стресс. Причём это одинаково действует, если вы обнимаете самого себя или других. Исследования показывают, что когда люди чаще обнимали близких, то это привело спустя две недели к снижению маркеров хронического воспаления. Также было доказано, что объятия укрепляют иммунитет, снижают кровяное давление, улучшают настроение.

Ласка или нежное прикосновение успокаивают и уменьшают боль. Учёные обнаружили, что лёгкое поглаживание связано со снижением активности мозга, связанной с болью, и с рефлекторным отстранением. Несколько других исследований показали, что нежные ласки перед болью уменьшали её интенсивность для людей.