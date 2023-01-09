Четыре способа быстро сбросить вес после праздников

Воспользуйтесь этими рекомендациями

В праздничные дни многие едят нездоровую пищу, меньше тренируются и сталкиваются с большим количеством стресса. Всё это может в итоге привести к увеличению веса. К счастью, есть способы быстро исправить ситуацию.