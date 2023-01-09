Четыре способа быстро сбросить вес после праздников

Четыре способа быстро сбросить вес после праздниковВоспользуйтесь этими рекомендациями
В праздничные дни многие едят нездоровую пищу, меньше тренируются и сталкиваются с большим количеством стресса. Всё это может в итоге привести к увеличению веса. К счастью, есть способы быстро исправить ситуацию.
Фото: Women's Health
Коуч по комплексному питанию и тренер по здоровому питанию Джеки Смит отметила, что ключ к возвращению к правильному образу жизни после праздников лежит во внедрении определённых привычек. Вот некоторые из них.
Двигайтесь каждый день. Важно выработать такую привычку. Причём это может быть и просто ежедневная прогулка, и 10-минутная тренировка, и занятия спортом с детьми.
Во время каждого приёма пищи ешьте зелень/овощи. Благодаря этому вы увеличите потребление клетчатки и уменьшите вздутие живота.
С утра выпивайте стакан воды. Согласно системе Университета Миссури, нужно ежедневно выпивать 50 % своего веса в унциях.
Будьте последовательны. Это значит, что вы просто должны регулярно следовать своим привычкам.
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