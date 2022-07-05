Четыре способа избежать сердечного приступа

Четыре способа избежать сердечного приступаДаже если вы в группе риска
Доктор Байо Карри-Винчелл, директор по неотложной медицинской помощи и врач больницы Carbon Health и больницы Святой Марии, рассказала, как можно снизить риск возникновения сердечного приступа. Есть четыре способа.
Прохождение ежегодного медосмотра. Больше остальных подвержены инфаркту люди с диабетом, высоким уровнем холестерина, гипертонией, избыточным весом. Также в группе риска находятся те, кто злоупотребляет алкоголем, курит. При этом важно каждый год проходить медицинский осмотр, чтобы быть в курсе состояния здоровья.
Активный образ жизни. По словам врача, благодаря даже простой каждодневной прогулке можно поддерживать сердце в здоровом состоянии.
Цветные овощи и фрукты. Для здорового сердца важно соблюдать диету, в которую будут входить разноцветные овощи и фрукты, отличающиеся высоким содержанием клетчатки. Помимо этого, нужно не забывать об употреблении белков, цельных зёрен.
Обращение внимания на новые симптомы. Если вы вдруг поняли, что испытываете дискомфорт в области груди, шеи, в спине, вам тяжело дышать (у вас одышка), тошнота рвота или появились новые симптомы вроде головокружения, усталости, то лучше сходите к врачу.
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