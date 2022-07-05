Четыре способа избежать сердечного приступа

Даже если вы в группе риска

Из-за сердечно-сосудистых заболеваний каждый год в США умирают множество людей. В частности, как утверждают Центры по контролю и профилактике заболеваний, каждый 40 секунд у одного человека случается сердечный приступ.