Четыре способа никогда не забывать принять лекарство

По большей части причины, по которой люди не принимают назначаемые лекарства, делятся на два типа. Это непреднамеренные и преднамеренные. Первые связаны с тем, что человек не принимает препараты из-за факторов, которые от него не зависят. В том числе из-за забывчивости.

Но какие вообще существуют эффективные способы напомнить себе, что пора пить таблетки?