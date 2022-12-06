Четыре способа никогда не забывать принять лекарство

Четыре способа никогда не забывать принять лекарствоВозьмите их на заметку, если вам нужно регулярно принимать препараты
Забывать время от времени сделать что-то - это вполне нормально. Но если это касается лекарств, то последствия могут быть неприятными или даже опасными для здоровья.
Фото: NBC News
По большей части причины, по которой люди не принимают назначаемые лекарства, делятся на два типа. Это непреднамеренные и преднамеренные. Первые связаны с тем, что человек не принимает препараты из-за факторов, которые от него не зависят. В том числе из-за забывчивости.
Но какие вообще существуют эффективные способы напомнить себе, что пора пить таблетки?
Таблетницы. Это специальные контейнеры, куда можно положить лекарства. Причём в этих контейнерах для всех дней недели есть отдельные ячейки. Но если человек не всегда кладёт нужное количество таблеток в контейнер или препарат продаётся не в виде таблеток, то вряд ли этот способ будет полезным.
Будильники. Другими словами, вы можете устанавливать напоминания. Однако в научной литературе говорится, что многие люди пропускают при ежедневной рутине приём лекарств из-за того, что «на автомате» отключают будильник, когда заняты другой задачей.
Мобильные приложения. Данные Королевского австралийского колледжа врачей общей практики показывают, что действительно многим людям нравится получать напоминания от приложений. К тому же такие уведомления и правда помогают не забыть принять лекарство. Но, как и любое уведомление, их легко пропустить или случайно отклонить.
«Наложение» привычек друг на друга. Неоднократно исследования показывали, что за счёт формирования привычки можно поддержать благополучие человека. Для того чтобы не забывать принять лекарства, вы можете связать это действие с гигиеной (душ, бритьё, принятие таблеток), отдыхом после обеда (лекарства и чашка чая) и пр.