Фитнес и здоровье
19:54, 30 марта 2023
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Четыре способа оставаться здоровым, по мнению экспертов

И эти способы точно работают

По словам Кейт Мейер, сертифицированного личного тренера Garage Gym Reviews, общая дневная активность каждый день может представлять собой комбинацию высокой и умеренной активности. А нарастить мышечную массу и увеличить общую силу помогут силовые тренировки.

Четыре способа оставаться здоровым, по мнению экспертов

Фото: Integris Health

В Руководстве по физической активности для американцев говорится, что среднестатистический взрослый человек должен уделять в неделю как минимум 150 минут (2,5 часа) аэробным упражнениям средней интенсивности либо 75 минут - интенсивной аэробной нагрузке. Также два дня в неделю должны быть заняты силовыми тренировками.

А вот что вы можете делать ежедневно, чтобы оставаться долгие годы активным, сильным и здоровым.

  1. Двигаться как можно больше. Как отмечают Центры по контролю и профилактике заболеваний, при регулярной физической активности улучшается здоровье мозга, обеспечивается здоровый контроль веса, снижается риск развития хронических болезней, улучшается здоровье костей и в целом становится проще вести повседневную жизнь. И если вы занимаетесь спортом каждый день, то всё равно важно во вторую половину дня добавить какую-то активность. Особенно если работа у вас сидячая.

  2. Сосредоточьтесь на упражнениях на подвижность. Это могут быть даже самые простые упражнения вроде приседаний с собственным весом, боковые выпады и пр.

Четыре способа оставаться здоровым, по мнению экспертов

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  1. Пейте достаточно воды. В идеале нужно в день выпивать от 15 мл до 30 мл в сутки на 1 фунт (0,5 кг) массы тела. А люди, ведущие активный образ жизни, должны пить ещё больше.

  2. Практикуйте осознанность. Всё больше научных исследований показывают, что ежедневная практика осознанности благотворно влияет на психическое и физическое здоровье. К примеру, благодаря ей можно справиться с депрессией, беспокойством, стрессом, снизить артериальное давление, улучшить сон. Клиника Майо предлагает для включения в свой распорядок осознанности работать над своим дыханием, медитировать, принимать себя таким, какой вы есть.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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