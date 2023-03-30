Четыре способа оставаться здоровым, по мнению экспертов

В Руководстве по физической активности для американцев говорится, что среднестатистический взрослый человек должен уделять в неделю как минимум 150 минут (2,5 часа) аэробным упражнениям средней интенсивности либо 75 минут - интенсивной аэробной нагрузке. Также два дня в неделю должны быть заняты силовыми тренировками.

А вот что вы можете делать ежедневно, чтобы оставаться долгие годы активным, сильным и здоровым.