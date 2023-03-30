Четыре способа оставаться здоровым, по мнению экспертов

Четыре способа оставаться здоровым, по мнению экспертовИ эти способы точно работают
По словам Кейт Мейер, сертифицированного личного тренера Garage Gym Reviews, общая дневная активность каждый день может представлять собой комбинацию высокой и умеренной активности. А нарастить мышечную массу и увеличить общую силу помогут силовые тренировки.
Фото: Integris Health
В Руководстве по физической активности для американцев говорится, что среднестатистический взрослый человек должен уделять в неделю как минимум 150 минут (2,5 часа) аэробным упражнениям средней интенсивности либо 75 минут - интенсивной аэробной нагрузке. Также два дня в неделю должны быть заняты силовыми тренировками.
А вот что вы можете делать ежедневно, чтобы оставаться долгие годы активным, сильным и здоровым.
Двигаться как можно больше. Как отмечают Центры по контролю и профилактике заболеваний, при регулярной физической активности улучшается здоровье мозга, обеспечивается здоровый контроль веса, снижается риск развития хронических болезней, улучшается здоровье костей и в целом становится проще вести повседневную жизнь. И если вы занимаетесь спортом каждый день, то всё равно важно во вторую половину дня добавить какую-то активность. Особенно если работа у вас сидячая.
Сосредоточьтесь на упражнениях на подвижность. Это могут быть даже самые простые упражнения вроде приседаний с собственным весом, боковые выпады и пр.
Пейте достаточно воды. В идеале нужно в день выпивать от 15 мл до 30 мл в сутки на 1 фунт (0,5 кг) массы тела. А люди, ведущие активный образ жизни, должны пить ещё больше.
Практикуйте осознанность. Всё больше научных исследований показывают, что ежедневная практика осознанности благотворно влияет на психическое и физическое здоровье. К примеру, благодаря ей можно справиться с депрессией, беспокойством, стрессом, снизить артериальное давление, улучшить сон. Клиника Майо предлагает для включения в свой распорядок осознанности работать над своим дыханием, медитировать, принимать себя таким, какой вы есть.
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