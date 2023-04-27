Четыре способа снизить риск развития рака пищевода

Чтобы снизить вероятность развития рака пищевода, проделайте эти четыре шага. Прежде всего, бросьте курить. Далее - употребляйте алкоголь в умеренных дозах (одна порция в день для женщин, две - для мужчин) или откажитесь от него. Помимо этого, ешьте больше разноцветных овощей и фруктов, поддерживайте здоровый вес.

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