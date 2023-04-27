Фитнес и здоровье
19:53, 27 апреля 2023
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Четыре способа снизить риск развития рака пищевода

Эта болезнь чаще встречается у мужчин

Обычно рак пищевода начинается в клетках, которые выстилают внутреннюю часть пищевода - длинную трубку, которая идёт от горла к желудку. Но теоретически возникнуть этот вид рака может в любом месте пищевода.

Среди симптомов рака пищевода эксперты выделяют следующие. Это трудности с глотанием, снижение веса без усилий, боль, давление или жжение в груди, ухудшение пищеварения или изжога, охриплость либо кашель.

Четыре способа снизить риск развития рака пищевода
Premier Health

Чтобы снизить вероятность развития рака пищевода, проделайте эти четыре шага. Прежде всего, бросьте курить. Далее - употребляйте алкоголь в умеренных дозах (одна порция в день для женщин, две - для мужчин) или откажитесь от него. Помимо этого, ешьте больше разноцветных овощей и фруктов, поддерживайте здоровый вес.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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