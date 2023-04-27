Четыре способа снизить риск развития рака пищевода

Четыре способа снизить риск развития рака пищеводаЭта болезнь чаще встречается у мужчин
Обычно рак пищевода начинается в клетках, которые выстилают внутреннюю часть пищевода - длинную трубку, которая идёт от горла к желудку. Но теоретически возникнуть этот вид рака может в любом месте пищевода.
Среди симптомов рака пищевода эксперты выделяют следующие. Это трудности с глотанием, снижение веса без усилий, боль, давление или жжение в груди, ухудшение пищеварения или изжога, охриплость либо кашель.
Чтобы снизить вероятность развития рака пищевода, проделайте эти четыре шага. Прежде всего, бросьте курить. Далее - употребляйте алкоголь в умеренных дозах (одна порция в день для женщин, две - для мужчин) или откажитесь от него. Помимо этого, ешьте больше разноцветных овощей и фруктов, поддерживайте здоровый вес.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.