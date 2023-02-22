Четыре способа стать счастливым без денег и приёма антидепрессантов

Движение . Научные исследования показывают, что существует связь между регулярной физической активностью и ощущением счастья. При этом больше пользы люди получают от упражнений умеренной интенсивности или от высокоинтенсивных.

Время для друзей и семьи. Последние научные данные говорят о том, что социальные связи играют важную роль для общего благополучия и ощущения удовлетворённости жизнью. Однако время, которое мы проводим с близкими, даёт как долгосрочное, так и краткосрочное счастье.