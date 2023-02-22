Фитнес и здоровье
22:08, 22 февраля 2023
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Четыре способа стать счастливым без денег и приёма антидепрессантов

И они все подтверждены наукой

Исследования показывают, что счастливые люди обычно имеют прочные связи с окружающими, хорошее физическое здоровье и регулярно вносят свой вклад в общество. И есть несколько простых действий, благодаря которым вы сможете почувствовать себя счастливее.

Четыре способа стать счастливым без денег и приёма антидепрессантов

Фото: Ladders

Благодаря ежедневным действиям и привычкам можно стать счастливее. Вот что вам в этом поможет.

  1. Движение. Научные исследования показывают, что существует связь между регулярной физической активностью и ощущением счастья. При этом больше пользы люди получают от упражнений умеренной интенсивности или от высокоинтенсивных.

  2. Время для друзей и семьи. Последние научные данные говорят о том, что социальные связи играют важную роль для общего благополучия и ощущения удовлетворённости жизнью. Однако время, которое мы проводим с близкими, даёт как долгосрочное, так и краткосрочное счастье.

Четыре способа стать счастливым без денег и приёма антидепрессантов

Pexels

  1. Практика благодарности. Учёные обнаружили, что благодаря позитивному настрою и практике благодарности можно защититься от негативных эмоций и повысить уровень счастья. Старайтесь практиковать благодарность ежедневно.

  2. Время с домашними животными. Оказывается, человек и собака становятся действительно счастливее, когда проводят вместе время.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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