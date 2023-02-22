Четыре способа стать счастливым без денег и приёма антидепрессантов

Четыре способа стать счастливым без денег и приёма антидепрессантовИ они все подтверждены наукой
Исследования показывают, что счастливые люди обычно имеют прочные связи с окружающими, хорошее физическое здоровье и регулярно вносят свой вклад в общество. И есть несколько простых действий, благодаря которым вы сможете почувствовать себя счастливее.
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Благодаря ежедневным действиям и привычкам можно стать счастливее. Вот что вам в этом поможет.
Движение. Научные исследования показывают, что существует связь между регулярной физической активностью и ощущением счастья. При этом больше пользы люди получают от упражнений умеренной интенсивности или от высокоинтенсивных.
Время для друзей и семьи. Последние научные данные говорят о том, что социальные связи играют важную роль для общего благополучия и ощущения удовлетворённости жизнью. Однако время, которое мы проводим с близкими, даёт как долгосрочное, так и краткосрочное счастье.
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Практика благодарности. Учёные обнаружили, что благодаря позитивному настрою и практике благодарности можно защититься от негативных эмоций и повысить уровень счастья. Старайтесь практиковать благодарность ежедневно.
Время с домашними животными. Оказывается, человек и собака становятся действительно счастливее, когда проводят вместе время.
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