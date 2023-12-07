Четыре способа уменьшить вздутие живота в праздники

Четыре способа уменьшить вздутие живота в праздникиИми поделилась эксперт по питанию
Дипломированный специалист в области питания Лиз Купер объяснила, что нужно есть и чего избегать в праздничное время, чтобы уменьшить вздутие живота.
Вздутие живота - это признак того, что пищеварительная система работает не так, как надо. Существует множество факторов, которые могут привести к этому состоянию.
Если говорить о диетических факторах, то вздутие живота может быть связано с непереносимостью определённых продуктов. Среди них - фасоль, бобовые, отдельные овощи, молочные продукты, пшеница, дрожжи, яйца.
Вздутие живота может возникнуть также из-за приёма пищи на ходу, отвлечения во время еды, слишком быстрого приёма пищи или слишком позднего ужина.
Симптомы вздутия могут усиливаться во время стресса и беспокойства.
Чтобы уменьшить вздутие, специалист посоветовала сделать четыре вещи. Во-первых, готовьте еду самостоятельно и используйте при этом цельные продукты. Тогда вид продуктов и их запахи запустят образование пищеварительных ферментов ещё до того, как вы почувствуете вкус пищи.
Во-вторых, покупайте продукты, которые легко перевариваются. А когда вы приступили к еде, убедитесь, что вас ничто не отвлекает.
В-третьих, ешьте медленно. Чем медленнее вы жуёте, тем лучше будет перевариваться еда.
Наконец, некоторым людям могут помочь определённые пищевые добавки. Какие - может варьироваться в зависимости от человека и основной причины вздутия живота.
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