Четыре вещи, которые улучшат вашу жизнь после 50 лет

Колоноскопия . Это процедура, при которой осматривается прямая и толстая кишка. Она позволяет выявить рак на ранней стадии. А людям из группы риска развития рака пройти обследование нужно ещё раньше: к таким пациентам относятся те, у кого в семейном анамнезе есть колоректальный рак, или пациенты с воспалительным заболеванием кишечника.

Вакцина от опоясывающего лишая. После того как вы переболели ветряной оспой, вирус этого заболевания остаётся в организме на всю жизнь и может проявиться в форме опоясывающего лишая. Обычно лишай не опасен для жизни, но он может быть очень болезненным и значительно повышает риск инсульта в течение следующего года после заражения.