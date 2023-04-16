Четыре вида продуктов, которые помогут вам похудеть

Куриное мясо. В нём меньше всего килокалорий. При этом в большой порции - 55 г белка, а этого достаточно и для наращивания мышечной массы, и для снижения веса. К тому же в курятине всего 2 г жира, а в 100 г куриного мяса с кожей - 134 ккал.

Ягоды и яблоки. В состав яблок входит пектин, дающий чувство сытости, в чернике - много антиоксидантов. Что касается калорийности, то в 100 г яблок - 57 ккал, черники - 43 ккал, клубники - 35 ккал.