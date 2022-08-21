Четыре витамина, которых не хватает большинству из нас

Доктор медицинских наук и главврач клиники Clearing Джейкоб Хаскаловичи отметил, что витамины очень важны для здоровья человека, причём каждый витамин выполняет определённые функции.

Недостаток различных витаминов возникает довольно часто. Связано это с тем, что люди не употребляют достаточное количество овощей, фруктов и в целом продуктов, богатых витаминами.

Вот к каким витаминам вам, возможно, стоит присмотреться.