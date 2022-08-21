Четыре витамина, которых не хватает большинству из нас

Четыре витамина, которых не хватает большинству из насО них рассказал врач
Доктор медицинских наук и главврач клиники Clearing Джейкоб Хаскаловичи отметил, что витамины очень важны для здоровья человека, причём каждый витамин выполняет определённые функции.
Недостаток различных витаминов возникает довольно часто. Связано это с тем, что люди не употребляют достаточное количество овощей, фруктов и в целом продуктов, богатых витаминами.
Вот к каким витаминам вам, возможно, стоит присмотреться.
Витамин А. Дефицит этого витамина возникает у тех, кто ест мало продуктов животного происхождения либо цветных овощей. Витамин А необходим для поддержания здоровья зубов, костей, кожи, зрения. При недостатке витамина А у человека могут возникнуть проблемы со зрением или же раздражение кожи. Получить этот витамин можно из моркови, сладкого картофеля, рыбьего жира.
Витамин В12. С недостатком данного витамина могут столкнуться веганы и вегетарианцы, так как витамин В12 входит в состав многих мясных, молочных продуктов, рыбы. Из-за дефицита витамина В12 возникают проблемы с равновесием, периферическая невропатия, а в тяжёлых случаях теряется память.
Витамин D. Из-за дефицита этого витамина ваши кости могут стать очень ломкими, у вас может развиться остеопороз, вы можете в принципе чаще ломать кости. Из других симптомов недостатка витамина D - депрессия, боль, слабость, усталость. В день рекомендуется употреблять взрослому человеку примерно 600 МЕ (0,015 мг) этого витамина. Содержится он в йогурте, молоке, тунце, яичных желтках, обогащённых злаках, апельсиновом соке, сырых грибах.
Фолиевая кислота. При недостатке данного вещества развивается анемия. Из признаков дефицита выделяются усталость, головные боли, звон в ушах, потеря энергии. Если же вы переборщите с фолиевой кислотой, то можете столкнуться с расстройством желудка, проблемами с кожей и другими побочными эффектами.
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