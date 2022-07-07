Четыре вредных продукта, которые можно есть во время похудения

Бургеры . Самое главное - правильно его приготовить. Он должен содержать нежирный говяжий фарш (с соотношением мяса и жира 90 к 10 или 93 к 7), цельнозерновую булочку с сыром, авокадо (вместо майонеза), салат, помидоры, лук (обычный или карамелизированный) или жареные грибы. В результате получится блюдо, богатое питательными веществами.

Пицца. Чтобы в ней было меньше углеводов и калорий, сделайте цельнозерновую корочку или корочку из цветной капусты. Также из соусов используйте томатный или добавьте немного оливкового масла. Далее добавьте жареную курицу (или другой нежирный белок), сыр моцарелла, овощи и фрукты. Из других сочетаний продуктов, которые перечисляет диетолог, - руккола и инжир с бальзамической глазурью, жареный шпинат, кабачки и кедровые орехи либо карамелизированный лук, грецкие орехи и персики.