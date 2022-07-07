Четыре вредных продукта, которые можно есть во время похудения

Четыре вредных продукта, которые можно есть во время похуденияНо нужно помнить о некоторых правилах
Существует несколько видов продуктов, которые считаются вредными, но в действительности их можно есть, даже соблюдая диету. О них рассказала эксперт по питанию Эми Гудсон.
Бургеры. Самое главное - правильно его приготовить. Он должен содержать нежирный говяжий фарш (с соотношением мяса и жира 90 к 10 или 93 к 7), цельнозерновую булочку с сыром, авокадо (вместо майонеза), салат, помидоры, лук (обычный или карамелизированный) или жареные грибы. В результате получится блюдо, богатое питательными веществами.
Пицца. Чтобы в ней было меньше углеводов и калорий, сделайте цельнозерновую корочку или корочку из цветной капусты. Также из соусов используйте томатный или добавьте немного оливкового масла. Далее добавьте жареную курицу (или другой нежирный белок), сыр моцарелла, овощи и фрукты. Из других сочетаний продуктов, которые перечисляет диетолог, - руккола и инжир с бальзамической глазурью, жареный шпинат, кабачки и кедровые орехи либо карамелизированный лук, грецкие орехи и персики.
Маффины. Готовить их нужно из овсяной муки или овса. В качестве начинки можно взять фрукты, орехи или овощи. Чтобы сократить количество сахара, необходимо наполовину заменить его кулинарным подсластителем.
Яйца. Благодаря белку и жиру, которые содержатся в яйцах, вы будете долго оставаться сытыми. Приготовить их можно по-разному: с овощами, вкрутую, добавить в салат.
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