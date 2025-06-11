Чипсы и другие худшие продукты для людей с высоким кровяным давлением

Картофельные чипсы. 22 чипсины содержат 527 мг натрия и 3,4 г насыщенных жиров. Лучше замените их на воздушную кукурузу или жареный нут.

Переработанное мясо. Один ломтик деликатесной ветчины даёт 249 мг натрия и 1 г. К обработанному мясу относятся также бекон, мясные деликатесы, сосиски. Вместо него ешьте несолёное и жареное постное мясо, свежую или замороженную рыбу или тофу.

Соленья. Один маринованный огурец включает 326 мг натрия. Лучше вместо этого покупать свежие огурцы или маринованные огурцы без соли с уксусом.

Оливки. Из одной зелёной оливки вы получите 62 мг натрия. Полезнее брать несолёные оливки, ягоды или миндаль.

Консервированный суп. Одна чашка консервированного супа с лапшой включает 798 мг натрия, 3 г насыщенных жиров. Лучшей заменой ему станет домашний суп без соли.

Картофель фри. Одна небольшая порция такого картофеля из фастфуда даст вам 134 мг натрия и 2 г насыщенных жиров. Полезные замены ему - это несолёный и жареный картофель, сладкая картошка, морковь, цуккини.