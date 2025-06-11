Чипсы и другие худшие продукты для людей с высоким кровяным давлением

Чипсы и другие худшие продукты для людей с высоким кровяным давлениемПостарайтесь отказаться от такой пищи
Картофельные чипсы. 22 чипсины содержат 527 мг натрия и 3,4 г насыщенных жиров. Лучше замените их на воздушную кукурузу или жареный нут.
Переработанное мясо. Один ломтик деликатесной ветчины даёт 249 мг натрия и 1 г. К обработанному мясу относятся также бекон, мясные деликатесы, сосиски. Вместо него ешьте несолёное и жареное постное мясо, свежую или замороженную рыбу или тофу.
Соленья. Один маринованный огурец включает 326 мг натрия. Лучше вместо этого покупать свежие огурцы или маринованные огурцы без соли с уксусом.
Оливки. Из одной зелёной оливки вы получите 62 мг натрия. Полезнее брать несолёные оливки, ягоды или миндаль.
Консервированный суп. Одна чашка консервированного супа с лапшой включает 798 мг натрия, 3 г насыщенных жиров. Лучшей заменой ему станет домашний суп без соли.
Картофель фри. Одна небольшая порция такого картофеля из фастфуда даст вам 134 мг натрия и 2 г насыщенных жиров. Полезные замены ему - это несолёный и жареный картофель, сладкая картошка, морковь, цуккини.
Сливочное масло. Одна столовая ложка солёного масла даст вам 91 г натрия и 7,3 г насыщенных жиров. Лучше берите оливковое масло или маргарин с низким содержанием соли.
Красное мясо. Один гамбургер быстрого приготовления с одной котлетой содержит 469 мг натрия и 3 г насыщенных жиров. Вместо него лучше съесть курицу без кожи или рыбу.
Кокосовое масло. В одной столовой ложке этого масла содержится 11 г насыщенных жиров. Более полезными здоровья вариантами станут оливковое масло или масло из водорослей.
Мороженое. Полстакана ванильного мороженого дают 14 г сахара и 4,5 г насыщенных жиров. Полезной заменой этого лакомства будет обезжиренный замороженный йогурт или обезжиренный греческий йогурт с фруктами.
Газировка. 355 мл этого напитка содержат 37 г сахара и 11 мг натрия. Лучше выпейте воду, простую газированную воду, комбучу, кокосовую воду или травяной чай.
Алкоголь. Из 355 мл пива вы получите 14 мг натрия. Полезными заменами спиртного станут газированная вода, безалкогольные коктейли, безалкогольное пиво или комбуча.
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