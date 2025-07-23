Чипсы и не только: названы худшие углеводы для похудения

Выпечка. В ней много сахара, жира и калорий. Если же вы хотите побаловать себя чем-то сладким, то выбирайте продукты, содержащие не только сахар и жир. Это могут быть пудинг из семян чиа, банановое мороженое, маффины из отрубей с изюмом и орехами пекан.

Йогурт с фруктовым вкусом. В некоторых подобных йогуртах содержится почти 3 чайные ложки сахара на упаковку в 170 мл. Избегайте также десертных йогуртов, у которых сахар указан в качестве второго ингредиента после молока.

Злаковые батончики. Если вам нужен быстрый и удобный перекус, ищите батончики, в которых мало сахара (менее 5 г), много клетчатки (3 г). Также они должны быть цельнозерновыми.

Крендельки. Вместо них перекусывайте лучше цельнозерновыми крекерами или попкорном.

Подслащённые кофейные напитки. Для похудения пейте чёрный кофе или кофе с молоком. Можете также для сладости добавить в него мускатный орех или корицу.

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