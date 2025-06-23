Чипсы и не только: названы повседневные продукты, которые повысят ваше давление

Чипсы и не только: названы повседневные продукты, которые повысят ваше давлениеПостарайтесь от них отказаться
Вот каких продуктов лучше избегать, если вы хотите поддерживать давление в норме.
Картофельные чипсы. Из 22 картофельных солёных чипсов вы получите 527 мг натрия и 3,4 насыщенных жиров. Известно, что натрий может повышать кровяное давление. Более здоровая альтернатива - это воздушная кукуруза или жареный нут.
Переработанное мясо. Один ломтик деликатесной ветчины - это 249 мг натрия и 1 г насыщенных жиров. К обработанному мясу также относятся бекон, мясные деликатесы, сосиски. Лучше ешьте несолёное и жареное постное мясо, свежую или замороженную рыбу или тофу.
Соленья. На один маринованный огурец приходится 326 мг натрия. Вместо обычных солений покупайте свежие огурцы или маринованные огурцы без соли с уксусом.
Оливки. Одна зелёная оливка - это 62 мг натрия. Берите лучше несолёные оливки, ягоды или миндаль.
Консервированный суп. Из одной чашки консервированного супа с лапшой вы получите 798 мг натрия и 3 г насыщенных жиров. Здоровая замена - это домашний суп без соли.
Картофель фри. Одна небольшая порция такого картофеля из фастфуда - это 134 мг натрия и 2 г насыщенных жиров. Среди полезных замен этого блюда - несолёный и жареный на воздухе картофель, сладкий картофель, морковь или цуккини.
Сливочное масло. Одна столовая ложка сливочного масла даст вам 91 г натрия и 7,3 г насыщенных жиров. Лучше берите вместо него маргарин с низким содержанием соли или оливковое масло.
Красное мясо. Из одного гамбургера быстрого приготовления с одной котлетой вы получите 469 мг натрия и 3 г насыщенных жиров. Лучше ешьте рыбу или курицу без кожи.
Кокосовое масло. Одна столовая ложка такого масла даст вам 11 г насыщенных жиров. Ещё много насыщенных жиров содержится в пальмовом, пальмоядровом масла и говяжьем жире. Полезными заменами станут оливковое масло или масло из водорослей.
Мороженое. Полстакана ванильного мороженого обеспечат организм 14 г сахара и 4,5 г насыщенных жиров. Лучше покупайте обезжиренный замороженный йогурт или обезжиренный греческий йогурт с фруктами.
Газировка. 355 мл этого напитка дают организму 37 г сахара и 11 мг натрия. Полезные замены - это вода, газированная вода, комбуча, кокосовая вода или травяной чай.
Алкоголь. Одна бутылка пива на 355 мл - это 14 мг натрия. Полезными заменами спиртному станут газированная вода, безалкогольные коктейли, безалкогольное пиво или комбуча.
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