Чипсы и не только: названы повседневные продукты, которые повысят ваше давление

Вот каких продуктов лучше избегать, если вы хотите поддерживать давление в норме.

Картофельные чипсы. Из 22 картофельных солёных чипсов вы получите 527 мг натрия и 3,4 насыщенных жиров. Известно, что натрий может повышать кровяное давление. Более здоровая альтернатива - это воздушная кукуруза или жареный нут.

Переработанное мясо. Один ломтик деликатесной ветчины - это 249 мг натрия и 1 г насыщенных жиров. К обработанному мясу также относятся бекон, мясные деликатесы, сосиски. Лучше ешьте несолёное и жареное постное мясо, свежую или замороженную рыбу или тофу.

Соленья. На один маринованный огурец приходится 326 мг натрия. Вместо обычных солений покупайте свежие огурцы или маринованные огурцы без соли с уксусом.

Оливки. Одна зелёная оливка - это 62 мг натрия. Берите лучше несолёные оливки, ягоды или миндаль.

Консервированный суп. Из одной чашки консервированного супа с лапшой вы получите 798 мг натрия и 3 г насыщенных жиров. Здоровая замена - это домашний суп без соли.

Картофель фри. Одна небольшая порция такого картофеля из фастфуда - это 134 мг натрия и 2 г насыщенных жиров. Среди полезных замен этого блюда - несолёный и жареный на воздухе картофель, сладкий картофель, морковь или цуккини.