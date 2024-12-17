Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 декабря 2024, 20:15
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Чтение вместо просмотра телевизора помогло защититься от деменции

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Команда учёных из Университета Южной Австралии обнаружила, что выбор между ТВ-программами и любимыми книгами может повлиять на здоровье нашего мозга. Вот как это связано.
Чтение вместо просмотра телевизора помогло защититься от деменции
© "Reading Book" by Negative Space is marked with CC0 1.0

Специалисты проанализировали 24-часовые модели активности 397 пожилых людей (в возрасте 60+) и обнаружили, что тип деятельности влияет на здоровье мозга в долгосрочной перспективе. Некоторые виды малоподвижного (или сидячего) поведения полезнее для нашего ума, чем остальные.

Учёные обнаружили, что социальная или умственная стимулирующая деятельность (чтение, прослушивание музыки, молитва, рукоделие, игра на музыкальном инструменте, общение с другими) полезна для памяти и мыслительных способностей. А вот просмотр телевизора или видеоигры, наоборот, вредят им.

Чтение вместо просмотра телевизора помогло защититься от деменции
© Coach Ayers Performance

Это может помочь снизить риск развития когнитивных нарушений у людей. Особенно если учесть, что как минимум 45% случаев деменции можно предотвратить с помощью изменяемых факторов образа жизни.

Опубликованы результаты исследования были в The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

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