Чтение вместо просмотра телевизора помогло защититься от деменции

Это может помочь снизить риск развития когнитивных нарушений у людей. Особенно если учесть, что как минимум 45% случаев деменции можно предотвратить с помощью изменяемых факторов образа жизни.

Опубликованы результаты исследования были в The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.