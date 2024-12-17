Чтение вместо просмотра телевизора помогло защититься от деменции

Специалисты проанализировали 24-часовые модели активности 397 пожилых людей (в возрасте 60+) и обнаружили, что тип деятельности влияет на здоровье мозга в долгосрочной перспективе. Некоторые виды малоподвижного (или сидячего) поведения полезнее для нашего ума, чем остальные.

Учёные обнаружили, что социальная или умственная стимулирующая деятельность (чтение, прослушивание музыки, молитва, рукоделие, игра на музыкальном инструменте, общение с другими) полезна для памяти и мыслительных способностей. А вот просмотр телевизора или видеоигры, наоборот, вредят им.