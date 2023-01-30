Что больше вредит лёгким: вейп или сигареты

Что больше вредит лёгким: вейп или сигаретыВыяснили учёные
Согласно результатам нового исследования, электронные сигареты вредят лёгким сильнее, чем обычные. Результаты этой научной работы были опубликованы в The Journal of Nuclear Medicine.
Фото: Johns Hopkins Medicine
В недавней научной статье, опубликованной в издании The Journal of Nuclear Medicine, отмечается, что из-за вейпинга у человека может возникнуть воспаление лёгких и повыситься вероятность развития болезни лёгких. Причём воспаление лёгких выражено у людей, которые предпочитают вейп, сильнее, чем у курильщиков обычных сигарет.
Учёные в ходе нового исследования сравнивали, чем отличаются лёгкие любителей электронных и простых сигарет.
Daily Express
Оказалось, что у всех курильщиков сильно экспрессируется фермент iNOS. И связан этот фермент с острыми воспалительными и хроническими заболеваниями.
По итогам исследования выяснилось также, что у людей, которые курили электронных сигареты, по сравнению с обычными курильщиками и с теми, кто никогда не курил, уровень воспаления лёгких выше. Также специалисты полагают, что из-за вейпинга воспаление лёгких может усилиться.
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