Что больше вредит лёгким: вейп или сигареты

Оказалось, что у всех курильщиков сильно экспрессируется фермент iNOS. И связан этот фермент с острыми воспалительными и хроническими заболеваниями.

По итогам исследования выяснилось также, что у людей, которые курили электронных сигареты, по сравнению с обычными курильщиками и с теми, кто никогда не курил, уровень воспаления лёгких выше. Также специалисты полагают, что из-за вейпинга воспаление лёгких может усилиться.

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