Что большое количество сахара делает с вашим телом: восемь последствий

Что большое количество сахара делает с вашим телом: восемь последствийГотовьтесь к этим проблемам со здоровьем
У сладких продуктов не лучшая репутация. По данным Американской кардиологической ассоциации, суточная норма потребления сахара - 25 г в день для женщин и 36 г для мужчин. Также это должно составлять 10% от общего количества ежедневных калорий. Но к каким проблемам со здоровьем приводит избыток сахара?
Повышенный уровень сахара в крови. Это со временем может привести к диабету 2 типа, болезням сердца, высокому кровяному давлению, инсульту.
Высокое кровяное давление. Артериальное давление повышается, когда показатели уровня сахара в крови увеличиваются.
Проблемы с психическим здоровьем. Чрезмерное потребление сахара связано с депрессией. Также центры по контролю заболеваний сообщают, что подслащённые сахаром напитки (например, газированные) могут быть связаны с проблемами с психикой.
Увеличение веса и усиление тяги к еде. К примеру, в сладких напитках содержатся пустые калории. Поэтому их легко выпить слишком много.
Более высокий риск возникновения болезней сердца. Из-за сахара в артериях могут накапливаться бляшки. Этот процесс является основным фактором риска возникновения болезней сердца, повышенного уровня холестерина и кровяного давления.
Много жира в печени. Сахар при избыточном потреблении калорий откладывается в виде жира. Избыток жира в организме связан с увеличением количества жировых отложений в печени, то есть с неалкогольной жировой болезнью печени.
Гормональные изменения. Существует тесная связь между резистентностью к инсулину и лечением симптомов синдрома поликистозных яичников у женщин. Да и в целом употребление сахара может нарушить баланс гормонов в организме.
Риск развития рака. Одно исследование 2020 года показало, что добавленный сахар в десертах, молочных продуктах и напитках может способствовать увеличению вероятности развития рака, особенно рака молочной железы.
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