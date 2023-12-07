Что большое количество сахара делает с вашим телом: восемь последствий

Более высокий риск возникновения болезней сердца. Из-за сахара в артериях могут накапливаться бляшки. Этот процесс является основным фактором риска возникновения болезней сердца, повышенного уровня холестерина и кровяного давления.

Много жира в печени. Сахар при избыточном потреблении калорий откладывается в виде жира. Избыток жира в организме связан с увеличением количества жировых отложений в печени, то есть с неалкогольной жировой болезнью печени.

Гормональные изменения. Существует тесная связь между резистентностью к инсулину и лечением симптомов синдрома поликистозных яичников у женщин. Да и в целом употребление сахара может нарушить баланс гормонов в организме.

Риск развития рака. Одно исследование 2020 года показало, что добавленный сахар в десертах, молочных продуктах и напитках может способствовать увеличению вероятности развития рака, особенно рака молочной железы.

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