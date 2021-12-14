Что будет, если две недели не есть сахар

По словам профессора Дерьи Улудюз, даже если человек откажется от сахара на 14 дней, это положительно скажется на его здоровье. Более того, чтобы получить нормальное количество глюкозы в сутки, достаточно съесть полбанана. А вот употребление простых сахаров увеличит скорость сосудов и в целом сократит продолжительность жизни. А ещё сахар негативно влияет на состояние мозга человека.

Когда тяга к сладкой пище исчезнет, человек будет дольше чувствовать себя сытым. Кроме этого, у него повысится общий уровень энергии: это было доказано в ходе одного из экспериментов, где испытуемые подчёркивали, что до перекуса сладким ощущали себя более бодрыми. Также известно, что при злоупотреблении сахаром эндорфина и серотонина образуется в организме меньше, а это усиливает усталость.

Состояние кожи при отказе от сахара также улучшится. Так, сладкие продукты способствуют раннему старению кожи, её потускнению, появлению прыщей. У мужчин при этом повысится уровень тестостерона в организме.