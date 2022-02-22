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Что будет, если есть много соли: десять болезней

О них пишет турецкое издание Sözcü
Специалисты рекомендуют есть не более одной чайной ложки соли в день. Избыток этого вещества может привести к некоторым опасным заболеваниям. О них - в статье.
Что будет, если есть много соли: десять болезней

Как отмечает автор статьи, потребление соли в умеренных количествах крайне полезно для организма. Благодаря этому поддерживается здоровье как мышц, так и нервной системы.

Но важно не переборщить с количеством съеденной соли. В сутки эксперты советуют есть не более 5 граммов (то есть одной чайной ложки) этого вещества в день. Избыток же приводит к опасным последствиям.

Что будет, если есть много соли: десять болезней

По словам доктора Османа Эрка, при избытке соли у человека могут развиться десять серьёзных болезней. Среди них - катаракта, рак (желудка, почек), инсульт, сердечная недостаточность, гипертония, почечная недостаточность, остеопороз, боли в суставах, лишний вес, активация рассеянного склероза. Всё это подтверждается данными научных исследований.

Кроме того, известно, что люди, потребляющие в день более 10 граммов соли, весят больше, чем те, кто ест меньше соли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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