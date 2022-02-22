Что будет, если есть много соли: десять болезней

Что будет, если есть много соли: десять болезнейО них пишет турецкое издание Sözcü
Как отмечает автор статьи, потребление соли в умеренных количествах крайне полезно для организма. Благодаря этому поддерживается здоровье как мышц, так и нервной системы.
Но важно не переборщить с количеством съеденной соли. В сутки эксперты советуют есть не более 5 граммов (то есть одной чайной ложки) этого вещества в день. Избыток же приводит к опасным последствиям.
По словам доктора Османа Эрка, при избытке соли у человека могут развиться десять серьёзных болезней. Среди них - катаракта, рак (желудка, почек), инсульт, сердечная недостаточность, гипертония, почечная недостаточность, остеопороз, боли в суставах, лишний вес, активация рассеянного склероза. Всё это подтверждается данными научных исследований.
Кроме того, известно, что люди, потребляющие в день более 10 граммов соли, весят больше, чем те, кто ест меньше соли.
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