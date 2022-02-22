Что будет, если есть много соли: десять болезней

Как отмечает автор статьи, потребление соли в умеренных количествах крайне полезно для организма. Благодаря этому поддерживается здоровье как мышц, так и нервной системы.

Но важно не переборщить с количеством съеденной соли. В сутки эксперты советуют есть не более 5 граммов (то есть одной чайной ложки) этого вещества в день. Избыток же приводит к опасным последствиям.