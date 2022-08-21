Что будет, если кислород на всей Земле исчезнет на 60 секунд

Ведущий YouTube-канала The Infographics Show рассказал, что случилось бы с людьми и другими живыми существами на Земле, если бы на 60 секунд пропал весь кислород.

Всего есть два сценария, по которым могут развиваться события после исчезновения кислорода на планете. Первый заключается в том, что Земля просто разрушится, причём почти мгновенно. В то же время если бы не стало на планете лишь кислорода, то всё развивалось бы по-другому и у людей был бы шанс выжить.

Итак, сценарий первый, при котором кислород в атмосфере исчезает. Через одну секунду небо немного изменится, так как солнечным лучам уже нужно будет проходить через меньшее число газов, чтобы достичь Земли. Кроме того, спустя одну секунду ваше внутреннее ухо взорвётся из-за мгновенного изменения давления воздуха, которое вызвано нехваткой кислорода.

Вообще атмосфера нашей планеты состоит на 21 % из кислорода. При исчезновении кислорода резко изменится атмосферное давление. Причём опасным для вас будет не само изменение давления, а скорость этого изменения. Если кислород пропадёт мгновенно, то это будет как перемещение с уровня моря на 6500 футов (около 2 км) над уровнем моря. Поэтому у вас разорвутся барабанные перепонки и из ушей начнёт литься кровь.

Через три секунды вы всё ещё будете ощущать, как воздух попадает в ваши лёгкие, но вам его будет уже недостаточно. Кислород необходим клеткам организма для создания энергии. Если воздуха не будет, то клетки просто начнут постепенно умирать.

Даже если вам будет нечем дышать, то вы всё равно не умрёте мгновенно из-за нехватки кислорода. В среднем человек способен до необратимого повреждения мозга продержаться без воздуха примерно одну-две минуты.

Спустя пять секунд вы по-прежнему будете вдыхать воздух, но именно кислорода больше нет, поэтому такой процесс будет бессмысленным.

Через десять секунд самолёты, автомобили и другой транспорт останавливаются - просто перестают работать. Связано это с тем, что большинство двигателей работают благодаря смешиванию кислорода и бензина.

Помимо этого, без кислорода везде потухнет огонь.

Если же вы будете в момент исчезновения кислорода лететь на самолёте, то спустя 15 секунд его двигатели остановятся. Соответственно, лайнер просто начнёт падать. Даже кислородные маски не помогут, так как воздух, которым вы теперь дышите, в основном состоит из азота, а он способен привести к ожогам, спазмам, отёкам тканей горла и к смерти. К сожалению, никто из пассажиров самолёта не выживет к тому моменту, когда через минуту кислород вновь появится.