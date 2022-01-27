Что будет, если отказаться от овощей: четыре последствия

Фитнес и здоровье
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Что будет, если отказаться от овощей: четыре последствияО них сообщает издание Al Jazeera
Недостаток овощей в рационе может негативно сказаться на здоровье человека. Научно доказано, что как минимум это приведёт к четырём проблемам.
По словам нутрициолога Ванессы Беджаи-Хаддад, овощи помогают обеспечить организм необходимыми веществами, в том числе различными витаминами, минералами, клетчаткой, водой и пр. Кроме того, суточная потребность человека в витамине С не может быть восполнена без употребления этих продуктов. Какие же в целом последствия ждут тех, кто отказывается от овощей?
- Запоры из-за дефицита клетчатки. Так, одна тарелка варёных овощей представляет собой 20-25 граммов клетчатки, а это примерно 70 процентов суточной потребности. Кроме того, важно понимать, что запор может возникнуть из-за недостатка воды. При дефиците воды и клетчатки в будущем могут развиться серьёзные заболевания: дивертикулёз, диабет, рак (в особенности - рак толстой кишки).
- Ослабленный иммунитет. Согласно исследованию 2016 года (его результаты опубликованы в издании Nature Chemical Biology), в зелёных листовых овощах есть вещество (сульфохиновоза), позволяющее предотвратить рост микроорганизмов, вызывающих спазмы, боли в животе, простуду. Также важно есть овощи, богатые витамином С, поскольку он отвечает за сопротивляемость организма инфекциям: простуде, фарингиту, тонзиллиту и др.
- Синдром хронической усталости, видимые признаки дефицита веществ. Прежде всего, из-за ослабленного иммунитета и недостатка овощей развивается синдром хронической усталости. Через некоторое время дефицит веществ можно заметить по различным следам на теле: при недостатке витамина В трескаются губы, кожа становится сухой, а при недостатке железа выпадают волосы.
- Повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний. В овощах содержатся антиоксиданты, которые призваны защищать организм от болезней сердца, онкологических заболеваний, нарушений обмена веществ. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале The Journal of Human Hypertension, показало, что люди, употребляющие пять порций овощей ежедневно, на 20 процентов реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто ел три порции.
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Источник: ИноСМИ