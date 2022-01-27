Что будет, если отказаться от овощей: четыре последствия

По словам нутрициолога Ванессы Беджаи-Хаддад, овощи помогают обеспечить организм необходимыми веществами, в том числе различными витаминами, минералами, клетчаткой, водой и пр. Кроме того, суточная потребность человека в витамине С не может быть восполнена без употребления этих продуктов. Какие же в целом последствия ждут тех, кто отказывается от овощей?

Запоры из-за дефицита клетчатки. Так, одна тарелка варёных овощей представляет собой 20-25 граммов клетчатки, а это примерно 70 процентов суточной потребности. Кроме того, важно понимать, что запор может возникнуть из-за недостатка воды. При дефиците воды и клетчатки в будущем могут развиться серьёзные заболевания: дивертикулёз, диабет, рак (в особенности - рак толстой кишки).