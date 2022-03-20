Что будет, если пить белое вино каждый день: шесть последствий

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Что будет, если пить белое вино каждый день: шесть последствийО них рассказывает издание Eat This, Not That
Уже известно, что благодаря бокалу белого вина можно предотвратить развитие болезней сердца, заболеваний почек, ухудшение когнитивных функций. Но это лишь часть последствий. О других - в материале.
Что на самом деле происходит с вашим организмом после употребления бокала вина? А трёх бокалов? По словам специалиста Сэнди Юнан Брихо из The Dish on Nutrition, белое вино действительно может входить в здоровый рацион. Однако эксперты из Американской кардиологической ассоциации советуют выпивать женщинам не более одного бокала в день, мужчинам - не более двух. Также доктор Эми Ли отмечает, что в состав белого вина входят некоторые полезные для организма витамины и минералы: ниацин, магний, рибофлавин, витамин В2, В6 и пр.
При этом нужно помнить и о шести других последствиях употребления такого вина.
- Будут защищены сердце и лёгкие. Это обеспечивается благодаря антиоксидантам, что утверждает доктор Рашми Бьякоди, стоматолог, эксперта по здоровому образу жизни и редактор журнала Best for Nutrition. Например, фенол способен предотвратить болезни сердца и почек. Научное исследование 2019 года продемонстрировало, что выдержанное белое вино способно защищать сердце, восстанавливая клетки, из которых состоят кровеносные сосуды. Кроме того, в исследовании 2002 года говорится о том, что с точки зрения поддержания здоровья лёгких белое вино лучше, чем красное.
- Может ухудшиться сон. Несмотря на то что вы действительно заснёте быстрее, продолжительность вашего сна уменьшится. Доказывает негативное влияние алкоголя на сон и исследование 2018 года, проведённое в Финляндии. Оно показало, что даже всего одна порция для женщин и две для мужчин ухудшают качество ночного сна на 24 процента, а небольшое количество спиртного - на 9,3 процента.
- Тело может начать накапливать жир. Это произойдёт, если вы станете пить несколько бокалов сразу. Объясняется это и «пустыми калориями», которые есть в вине, и сахаром, из-за которого происходит выработка инсулина. К примеру, в трёх бокалах белого вина - 360 килокалорий.
- Может обостриться изжога. Объясняется это тем, что некоторые вина являются очень кислыми. Помимо этого, согласно результатам исследований, белое вино может вызвать гастроэзофагеальный рефлюкс. Также нужно сказать, что более кислыми считаются сладкие вина.
- Может повыситься вероятность развития рака кожи. Это было доказано в 2016 году специалистами из Университета Брауна. Учёные обнаружили, что каждый бокал белого вина увеличивает риск появления заболевания на 13 процентов.
- Может улучшиться здоровье мозга. Благодаря антиоксидантам, как утверждают исследования, когнитивные функции у человека при употреблении белого вина снижаются медленнее. Кроме того, исследование 2018 года показало, что если пить вино в небольших дозах, то это уменьшит воспаление и будет способствовать избавлению мозга от токсинов.
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