Что будет, если пить белое вино каждый день: шесть последствий

О них рассказывает издание Eat This, Not That

Уже известно, что благодаря бокалу белого вина можно предотвратить развитие болезней сердца, заболеваний почек, ухудшение когнитивных функций. Но это лишь часть последствий. О других - в материале.