Что будет, если пить белое вино каждый день: шесть последствий

Что на самом деле происходит с вашим организмом после употребления бокала вина? А трёх бокалов? По словам специалиста Сэнди Юнан Брихо из The Dish on Nutrition, белое вино действительно может входить в здоровый рацион. Однако эксперты из Американской кардиологической ассоциации советуют выпивать женщинам не более одного бокала в день, мужчинам - не более двух. Также доктор Эми Ли отмечает, что в состав белого вина входят некоторые полезные для организма витамины и минералы: ниацин, магний, рибофлавин, витамин В2, В6 и пр.

При этом нужно помнить и о шести других последствиях употребления такого вина.

Будут защищены сердце и лёгкие. Это обеспечивается благодаря антиоксидантам, что утверждает доктор Рашми Бьякоди, стоматолог, эксперта по здоровому образу жизни и редактор журнала Best for Nutrition. Например, фенол способен предотвратить болезни сердца и почек. Научное исследование 2019 года продемонстрировало, что выдержанное белое вино способно защищать сердце, восстанавливая клетки, из которых состоят кровеносные сосуды. Кроме того, в исследовании 2002 года говорится о том, что с точки зрения поддержания здоровья лёгких белое вино лучше, чем красное.

Может ухудшиться сон. Несмотря на то что вы действительно заснёте быстрее, продолжительность вашего сна уменьшится. Доказывает негативное влияние алкоголя на сон и исследование 2018 года, проведённое в Финляндии. Оно показало, что даже всего одна порция для женщин и две для мужчин ухудшают качество ночного сна на 24 процента, а небольшое количество спиртного - на 9,3 процента.