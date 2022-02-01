Что будет, если все люди на Земле откажутся от мясных продуктов

При этом в случае отказа от мяса людей ждут и не совсем приятные последствия. Например, в экономической и социальной сферах.

Необходимость смены профессии. Это касается работников мясной промышленности. Если государство не сможет дать им новые рабочие места, то это может вызвать забастовки, недовольство граждан, безработицу. В наиболее уязвимом положении в этом плане находятся жители деревень.

Вероятность экономической катастрофы. Как утверждает исследователь из Кембриджского университета Бен Фалан, сейчас несколько десятков миллиардов цыплят связаны с мясной промышленностью. Если целая отрасль исчезнет, то это приведёт к социально-экономическому кризису.

Но на здоровье людей вегетарианство способно оказать положительное влияние. Так, согласно исследованию, к 2050 году в этом случае снизится на 6-10 процентов смертность. Связывают этот эффект учёные с меньшим распространением некоторых заболеваний, развитию которых способствует употребление мясных продуктов. Это диабет, инсульт, болезни сердца и пр.

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