Что будет, если все люди на Земле откажутся от мясных продуктов

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Что будет, если все люди на Земле откажутся от мясных продуктовРассказывает издание Sasapost
Вегетарианство действительно может оказать положительное влияние на состояние планеты. Но какие в целом последствия ждут человечество, если все люди перестанут есть мясо? Ответ на вопрос - в статье.
Как отмечает автор, отказ от мясных продуктов может иметь несколько преимуществ. Касаются они экологии и глобального потепления.
- Уменьшение выбросов парниковых газов на 3 %. Исследование, результаты которого были опубликованы в 2012 году, показало, что переход к вегетарианскому варианту питания снижает на 3 процента выбросы парниковых газов на душу населения. А в исследовании 2018 года отмечается, что в таком случае уменьшится количество выбросов парниковых газов на 30 процентов.
- Снижение скорости глобального потепления. В 2016 году учёные из Колумбийского международного центра тропического сельского хозяйства выяснили, что если с 2016 по 2050 год люди перестанут есть мясо, то это поможет улучшить ситуацию с изменением климата в будущем. Однако такая идея нереалистична, поскольку всё население планеты не сможет отказаться от мясной пищи.
При этом в случае отказа от мяса людей ждут и не совсем приятные последствия. Например, в экономической и социальной сферах.
- Необходимость смены профессии. Это касается работников мясной промышленности. Если государство не сможет дать им новые рабочие места, то это может вызвать забастовки, недовольство граждан, безработицу. В наиболее уязвимом положении в этом плане находятся жители деревень.
- Вероятность экономической катастрофы. Как утверждает исследователь из Кембриджского университета Бен Фалан, сейчас несколько десятков миллиардов цыплят связаны с мясной промышленностью. Если целая отрасль исчезнет, то это приведёт к социально-экономическому кризису.
Но на здоровье людей вегетарианство способно оказать положительное влияние. Так, согласно исследованию, к 2050 году в этом случае снизится на 6-10 процентов смертность. Связывают этот эффект учёные с меньшим распространением некоторых заболеваний, развитию которых способствует употребление мясных продуктов. Это диабет, инсульт, болезни сердца и пр.
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Источник: ИноСМИ