Что будет с организмом, если есть чёрный перец каждый день

Объясняет издание En Son Haber

Чёрный перец обладает большим количеством полезных свойств. К примеру, он способен защитить от различных заболеваний. Обо всех преимуществах этого продукта для здоровья - в статье.