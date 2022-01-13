Что будет с организмом, если отказаться от всех напитков, кроме воды

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Что будет с организмом, если отказаться от всех напитков, кроме водыОбъясняет издание Al Jazeera
Вода - то, от чего ни в коем случае нельзя отказываться человеку. Но что произойдёт, если пить только воду? Ответ - в статье.
Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на немецкий журнал Freundin, при замене всех напитков водой станут заметны множество положительных изменений в организме. Автор статьи указывает три из них.
- Снижение веса. Объясняется это тем, что при употреблении только воды обмен веществ становится быстрее. А это уменьшает аппетит и, соответственно, способствует избавлению от лишних килограммов.
- Улучшение состояния кожи. В результате кожа станет выглядеть более увлажнённой, свежей, чистой.
- Укрепление иммунной системы. Благодаря воде избавляться от вредных веществ организм станет быстрее.
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Источник: ИноСМИ