Что будет с организмом, если вы постоянно будете есть в спешке

Результаты исследования, опубликованные в издании Journal of Translational Medicine, показывают, что спешка во время завтрака, обеда или ужина лишь вредит здоровью. У людей, которые постоянно торопятся, в два раза больше шансов приобрести повышенный холестерин или ожирение.

Новое исследование проводилось Аннамарией Колао, председателем Итальянского сообщества эндокринологов. Участвовали в эксперименте 187 людей с ожирением. Эксперты изучили пищевые привычки испытуемых, включая длительность приёма ими пищи. Оказалось, что если есть в спешке и тратить на какой-либо из приёмов пищи менее 20 минут, то вероятность повышения холестерина сильно увеличится. Помимо этого, человек в целом в таком случае начинает есть больше продуктов, а это ведёт к ожирению.