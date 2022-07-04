Что будет с вами, если вы станете пить по восемь стаканов воды ежедневно

Пить достаточное количество воды важно. Это может спасти от обезвоживания, различных болезней, связанных с ним, позволит быстрее похудеть, улучшит состояние кожи и снизит риск появления камней в почках. Автор статьи, женщина чуть моложе 30 лет с ростом 160 см, решила провести эксперимент и стала в течение 30 дней пить по восемь стаканов воды, или 3,8 литра. Спустя месяц она заметила пять изменений.

Реже возникало вздутие живота. Когда девушка съедала слишком солёную пищу или слишком большую порцию, она всё же сталкивалась со вздутием. Однако постоянно дискомфорт она не испытывала. Появились головные боли. Это может случиться, если воды вы будете выпивать чересчур много. Временами также человек будет испытывать усталость, тошноту, спутанность сознания.