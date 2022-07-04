Что будет с вами, если вы станете пить по восемь стаканов воды ежедневно

Что будет с вами, если вы станете пить по восемь стаканов воды ежедневноВсего вас ждёт пять изменений
Пить достаточное количество воды важно. Это может спасти от обезвоживания, различных болезней, связанных с ним, позволит быстрее похудеть, улучшит состояние кожи и снизит риск появления камней в почках. Автор статьи, женщина чуть моложе 30 лет с ростом 160 см, решила провести эксперимент и стала в течение 30 дней пить по восемь стаканов воды, или 3,8 литра. Спустя месяц она заметила пять изменений.
Реже возникало вздутие живота. Когда девушка съедала слишком солёную пищу или слишком большую порцию, она всё же сталкивалась со вздутием. Однако постоянно дискомфорт она не испытывала.
Появились головные боли. Это может случиться, если воды вы будете выпивать чересчур много. Временами также человек будет испытывать усталость, тошноту, спутанность сознания.
Приходилось постоянно ходить в туалет. При этом если вы будете употреблять слишком много воды, то это увеличит нагрузку на почки.
Чаще хотелось пить. Появился этот признак уже через неделю. Когда девушка не пила ничего целый час, организм ей «напоминал» об этом при помощи жажды.
Чаще возникало ощущение сытости. Научные статьи показывают, что благодаря воде жир из организма «вымывается». Накопленный жир также превращается в «топливо». Кроме того, ощущение сытости сохранялось у девушки дольше.
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