Что будет с вашим организмом, если вы откажетесь от молочных продуктов на неделю

Большее количество энергии . Автор статьи отметила, что стала чувствовать себя гораздо более энергичной. Хотя, возможно, это связано с тем, что за эту неделю она отдыхала и не перенапрягалась.

Не было особых изменений в состоянии кожи. У Али была розацеа, но отказ от молочных продуктов никак на неё не повлиял. Есть вероятность, что на это оказала влияние и погода: в Нью-Йорке в то время было очень холодно и ветрено.