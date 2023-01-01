Что будет с вашим организмом, если вы откажетесь от молочных продуктов на неделю

Что будет с вашим организмом, если вы откажетесь от молочных продуктов на неделюТакой эксперимент провела автор статьи
Со временем у Али Валански развилась непереносимость молочных продуктов. Поэтому она решила на какое-то время исключить их из рациона и посмотреть, как это повлияет на её тело.
Фото: CNN
Али Валански ничего не меняла в своей диете, за исключением отказа от молочных продуктов. И вот к каким результатам это привело спустя неделю.
Большее количество энергии. Автор статьи отметила, что стала чувствовать себя гораздо более энергичной. Хотя, возможно, это связано с тем, что за эту неделю она отдыхала и не перенапрягалась.
Не было особых изменений в состоянии кожи. У Али была розацеа, но отказ от молочных продуктов никак на неё не повлиял. Есть вероятность, что на это оказала влияние и погода: в Нью-Йорке в то время было очень холодно и ветрено.
Исчезло вздутие живота. Спустя неделю Али Валански ни разу не столкнулась со вздутием, расстройством желудка. Наличие подобных проблем ранее говорит о том, что её организм плохо переваривает лактозу.
Более креативные варианты блюд. Например, вместо сливок Валански добавляла в суп кокосовое молоко.
Информация о составе молочных продуктов. На самом деле молочные ингредиенты входят в состав многих блюд.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.