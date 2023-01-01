Фитнес и здоровье
18:49, 01 января 2023
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Что будет с вашим организмом, если вы откажетесь от молочных продуктов на неделю

Такой эксперимент провела автор статьи

Со временем у Али Валански развилась непереносимость молочных продуктов. Поэтому она решила на какое-то время исключить их из рациона и посмотреть, как это повлияет на её тело.

Что будет с вашим организмом, если вы откажетесь от молочных продуктов на неделю

Фото: CNN

Али Валански ничего не меняла в своей диете, за исключением отказа от молочных продуктов. И вот к каким результатам это привело спустя неделю.

  1. Большее количество энергии. Автор статьи отметила, что стала чувствовать себя гораздо более энергичной. Хотя, возможно, это связано с тем, что за эту неделю она отдыхала и не перенапрягалась.

  2. Не было особых изменений в состоянии кожи. У Али была розацеа, но отказ от молочных продуктов никак на неё не повлиял. Есть вероятность, что на это оказала влияние и погода: в Нью-Йорке в то время было очень холодно и ветрено.

Что будет с вашим организмом, если вы откажетесь от молочных продуктов на неделю

  1. Исчезло вздутие живота. Спустя неделю Али Валански ни разу не столкнулась со вздутием, расстройством желудка. Наличие подобных проблем ранее говорит о том, что её организм плохо переваривает лактозу.

  2. Более креативные варианты блюд. Например, вместо сливок Валански добавляла в суп кокосовое молоко.

  3. Информация о составе молочных продуктов. На самом деле молочные ингредиенты входят в состав многих блюд.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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