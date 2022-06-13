Что будет с вашим организмом, если вы откажитесь от ужина на целый год

Что будет с вашим организмом, если вы откажитесь от ужина на целый годНа самом деле это опасно
Учёные из Медицинского университета Южного Китая в течение года наблюдали за 139 людьми с ожирением. Индекс массы тела испытуемых находился на уровне 28-45. Все полученные результаты были опубликованы в издании «Медицинский журнал Новой Англии».
Разделены были в ходе эксперимента участники на две группы. Одной из них можно было есть с 8 до 16 часов, причём определённое количество калорий. Вторая группа могла есть в любое время, но у них тоже было ограничение по числу калорий,
По итогам эксперимента выяснилось, что отказ от ужина и контроль потребления калорий помогли похудеть. Однако эффективность этого метода оказалась почти такой же, как и у второй группы.
По словам авторов исследования, пропуск ужина не поможет достичь цели при похудении. Для этого нужно не отказываться от приёма пищи, а есть меньше.
Также выяснилось, что вечером довольно тяжело ничего не есть. Из-за этого 15 процентов испытуемых не дошли до конца.
Существует также такой метод похудения, как интервальное голодание. Двухразовое питание является некой альтернативой этому способу. Но при этом нужно быть готовым к трём негативным последствиям для здоровья. Это возвращение сброшенного веса, болезни желудка и снижение мышечной массы.
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