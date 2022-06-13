Что будет с вашим организмом, если вы откажитесь от ужина на целый год

По итогам эксперимента выяснилось, что отказ от ужина и контроль потребления калорий помогли похудеть. Однако эффективность этого метода оказалась почти такой же, как и у второй группы.

По словам авторов исследования, пропуск ужина не поможет достичь цели при похудении. Для этого нужно не отказываться от приёма пищи, а есть меньше.

Также выяснилось, что вечером довольно тяжело ничего не есть. Из-за этого 15 процентов испытуемых не дошли до конца.

Существует также такой метод похудения, как интервальное голодание. Двухразовое питание является некой альтернативой этому способу. Но при этом нужно быть готовым к трём негативным последствиям для здоровья. Это возвращение сброшенного веса, болезни желудка и снижение мышечной массы.

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