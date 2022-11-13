Что будет с вашим организмом, если вы станете на ночь есть сырую луковицу

Что будет с вашим организмом, если вы станете на ночь есть сырую луковицуЛук может укрепить здоровье
Зачастую лук мы добавляем в различные блюда в небольшом количестве. Но специалисты утверждают, что если съедать на ночь по одной луковице, то это очень хорошо скажется на вашем здоровье.
Лук в сыром виде сам по себе довольно острый. К тому же он обладает характерным запахом. Именно по этим причинам многие избегают его употребления. Однако если есть его каждый день, то он улучшит работу организма. Вот к каким последствиям это приведёт.
Улучшится сон. В состав лука входит аминокислота L-триптофан, которая обладает успокаивающим эффектом. Помимо этого, при регулярном употреблении лука у вас снизится уровень стресса.
Улучшится пищеварение и исчезнут запоры. Всё дело в том, что лук содержит клетчатку и пребиотики.
Вы похудеете. В 100 г лука - всего 40 ккал. При этом даже в небольших количествах этот продукт даёт ощущение сытости.
Улучшится состояние кожи, волос, ногтей. Причина этого - сера и другие полезные ингредиенты, входящие в состав лука.
Вы получите необходимые витамины и минералы. В луке содержатся витамины А, В, С, Е, К, сера, цинк, магний и прочие полезные вещества.
Вы сэкономите деньги на продукты. Стоимость лука - ниже, чем у других овощей.
Снизится вероятность развития многих опасных заболеваний. Согласно научным исследования, благодаря потреблению лука можно предотвратить рак желудка, толстой кишки, сердечно-сосудистые заболевания.
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