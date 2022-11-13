Что будет с вашим организмом, если вы станете на ночь есть сырую луковицу

Лук в сыром виде сам по себе довольно острый. К тому же он обладает характерным запахом. Именно по этим причинам многие избегают его употребления. Однако если есть его каждый день, то он улучшит работу организма. Вот к каким последствиям это приведёт.

Улучшится сон. В состав лука входит аминокислота L-триптофан, которая обладает успокаивающим эффектом. Помимо этого, при регулярном употреблении лука у вас снизится уровень стресса. Улучшится пищеварение и исчезнут запоры. Всё дело в том, что лук содержит клетчатку и пребиотики. Вы похудеете. В 100 г лука - всего 40 ккал. При этом даже в небольших количествах этот продукт даёт ощущение сытости.