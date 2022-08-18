Что будет с вашим организмом, если вы станете пить чай вместо кофе

Если вам вдруг надоело по утрам пить кофе, то можете заменить его на чай. Тем более что этот напиток тоже невероятно полезен. Вот что вас ждёт, если вы станете употреблять его регулярно.

Ваши зубы посветлеют. Известно, что из-за кофе зубы могут терять белизну. Чай тоже обладает таким эффектом, но он всё же не так сильно выражен. Особенно если вы будете пить зелёный чай или улун.

Снизится холестерин. Правда, это произойдёт, только если вы раньше выпивали чашку кофе во френч-прессе или эспрессо. Дело в том, что в состав этих видов кофе входят вещества, которые способны повысить уровень «плохого» холестерина.

Реже станете страдать от изжоги. При частом употреблении кофе может появиться изжога, так как кофеин оказывает влияние на мышцу, которая находится между пищеводом и желудком. В результате в открывшееся пространство поступает желудочный сок.