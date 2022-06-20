Что будет с вашим здоровьем, если начать есть блюда, которые ели в эпоху Средневековья

Авторы канала The Infographics Show на YouTube постарались выяснить, что станет со здоровьем человека, если он будет месяц есть блюда из Regimen Sanitatis Salernitanum. Этот текст представляет собой смесь поваренной книги, медицинского справочника и духовных размышлений. Учёные считают, что данная книга написала была в 1050 году н.э., однако составили её примерно в XII-XIII веках. Автор произведения точно не известен, но эксперты полагают, что им был Иоанн Миланский, а написана книга для европейского короля Роберта Куртоза.

В книге Regimen Sanitatis Salernitanum перечислены рекомендации по поводу того, как правильно поддерживать здоровье. Первый совет - не злиться и не нервничать (что подтверждается и современной наукой). Второй совет - отказаться от неразбавленного вина. Также не рекомендуется спать после обеда (иначе это приведёт к головным болям, лихорадке, лени и простуде). Перед сном, кроме того, употреблять можно только «лёгкую» пищу.

Что касается блюд, которым нужно отдавать предпочтение, то это зависит от того, здоров человек или нет. При болезни в книге запрещается есть яблоки, персики, груши, сыр, молоко, солёное мясо, оленину, кролика, козу, говядину.