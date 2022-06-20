Что будет с вашим здоровьем, если начать есть блюда, которые ели в эпоху Средневековья

Что будет с вашим здоровьем, если начать есть блюда, которые ели в эпоху СредневековьяНекоторая пища может оказаться смертельно опасной
Авторы канала The Infographics Show на YouTube постарались выяснить, что станет со здоровьем человека, если он будет месяц есть блюда из Regimen Sanitatis Salernitanum. Этот текст представляет собой смесь поваренной книги, медицинского справочника и духовных размышлений. Учёные считают, что данная книга написала была в 1050 году н.э., однако составили её примерно в XII-XIII веках. Автор произведения точно не известен, но эксперты полагают, что им был Иоанн Миланский, а написана книга для европейского короля Роберта Куртоза.
В книге Regimen Sanitatis Salernitanum перечислены рекомендации по поводу того, как правильно поддерживать здоровье. Первый совет - не злиться и не нервничать (что подтверждается и современной наукой). Второй совет - отказаться от неразбавленного вина. Также не рекомендуется спать после обеда (иначе это приведёт к головным болям, лихорадке, лени и простуде). Перед сном, кроме того, употреблять можно только «лёгкую» пищу.
Что касается блюд, которым нужно отдавать предпочтение, то это зависит от того, здоров человек или нет. При болезни в книге запрещается есть яблоки, персики, груши, сыр, молоко, солёное мясо, оленину, кролика, козу, говядину.
Ежедневно средневековый человек должен был употреблять следующие продукты. Это свинина, пшеница, жирный соус, красное вино, сладкое вино, молоко, свежий сыр, сырые яйца, спелый инжир, свежий виноград, яички, мозг, костный мозг. Также должны неплохо сочетаться свиные кишки и вино.
Интересно, что в книге указывается, что вместо воды необходимо пить вино или пиво. Связано это было с тем, что во времена Средневековья простая вода нередко вызывала у людей болезни из-за антисанитарии.
На завтрак герой материала ел каждый день бутерброд со сливочным маслом. При этом хлеб он выбирал цельнозерновой. Кроме того, он пил много козьего и коровьего молока и съедал немало сыра. Из необычных блюд на завтрак у него были сырые яйца.
Пил герой в основном вино и пиво, причём при каждом приёме пищи. Поэтому он большую часть времени дремал.
Сложнее всего было есть блюда, которые употребляли средневековые люди на ужин и обед. Это были кишки и мозги.
Итак, каково же было состояние здоровья у героя видео после 30 дней соблюдения такой диеты? По его словам, он сильно потолстел (прибавил 4,5 кг). При этом белок, который он употреблял, помог ему набрать мышечную массу. Благодаря отказу от сахара бегать он стал лучше. Правда, возможно, это связано с тем, что перед тренировкой ему нужно было выпивать чашу вина после каждого съеденного сырого яйца.
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