Что будет с вашим здоровьем, если неделю подряд не пить воду

Что будет с вашим здоровьем, если неделю подряд не пить водуИ сможете ли вы вообще выжить
Один из способов похудеть - полностью отказаться от воды. Но безопасно ли это? И что ждёт ваш организм после исключения из рациона воды на неделю?
Прежде всего, нужно отметить, что вода на самом деле есть во многих напитках, которые мы употребляем. То есть если вы решите отказаться от воды, то вам также придётся отказаться от любой жидкости. А это может быть смертельно опасно.
На первый день отказа от воды вы можете почувствовать головокружение, сухость во рту, головную боль, тошноту, слабость, усталость. Также вы будете сильнее, чем обычно, потеть.
На второй день все симптомы, перечисленные выше, сохранятся и даже усилятся. Возможно, вы проснётесь с раскалывающейся от боли головой. Также вы заметите, что ваша моча стала тёмно-жёлтого цвета, а это говорит о более активной работе почек. Из-за всего этого у вас повысится риск появления камней в почках. Многие фрукты содержат некоторое количество воды, поэтому если вы их съедите, то это немного облегчит состояние.
К третьему дню вы, вероятнее всего, ощутите боль в теле. В целом вы будете чувствовать себя слишком истощённым, чтобы вообще что-либо делать. Поскольку ваше тело будет пытаться сохранить как можно больше влаги, вы станете меньше потеть, а температура тела повысится. Вы действительно можете умереть от лихорадки, причиной которой стало обезвоживание и отказ всех органов.
Кроме того, ваша кровь станет гуще, будет хуже циркулировать, что даст вам меньше кислорода. Чтобы компенсировать это, сердце у вас начнёт биться быстрее. Далее вы потеряете 4 или больше процентов веса из-за отказа от воды, и давление у вас снизится. Даже самые простые действия в итоге будут приводить вас к перегреву.
Четвёртый день без воды. Чтобы человек продолжал жить, начинают отключаться некоторые важные органы. Например, мочевой пузырь, аппендикс. То же самое происходит с почками: из-за этого моча становится ещё темнее, а мочеиспускание - болезненным. Из-за недостатка воды вы можете столкнуться и с запорами, с закупоркой пищеварительного тракта. Некоторым в итоге даже может понадобиться операция, чтобы восстановить работу кишечника.
Если вы на пятый день не выпили ни капли воды, то, скорее всего, вашему телу уже нанесён серьёзный ущерб. Ваше тело будет стараться экономить влагу настолько, насколько это возможно. Из-за этого кожа у вас станет сморщенной, сухой, вы вообще перестанете ходить в туалет, у вас будут сильные спазмы и судороги мышц. В жару на пятые сутки без воды вы, вероятнее всего, уже бы умерли.
На шестой день вы уже будете находиться на последнем издыхании. Человек уже не способен в таком состоянии полностью восстановиться, даже если он снова начнёт пить воду. Дело в том, что его организм уже слишком серьёзно пострадал и ему нужно будет вводить жидкость внутривенно длительное время. На шестые сутки вы ощутите, что стали видеть хуже и что ваши глаза впали, а сильная сухость во рту приведёт к опуханию языка. Мозг будет всё больше сжиматься и разрушаться, из-за чего может возникнуть кровоизлияние, которое приведёт к смерти.
На самом деле на седьмой день от обезвоживания умирают не все люди. При некоторых обстоятельствах человек может продержаться и дольше - до 8 дней или даже до 21 дня. Так какой же орган откажет у человека полностью первым через неделю без воды? Скорее всего, почки. На втором месте - печень, после отключения которой вы умрёте от заражения крови. Вероятнее всего, последними начнут выходить из строя лёгкие и сердце.
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