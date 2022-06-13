Что будет с вашим здоровьем, если неделю подряд не пить воду

Один из способов похудеть - полностью отказаться от воды. Но безопасно ли это? И что ждёт ваш организм после исключения из рациона воды на неделю?

Прежде всего, нужно отметить, что вода на самом деле есть во многих напитках, которые мы употребляем. То есть если вы решите отказаться от воды, то вам также придётся отказаться от любой жидкости. А это может быть смертельно опасно.

На первый день отказа от воды вы можете почувствовать головокружение, сухость во рту, головную боль, тошноту, слабость, усталость. Также вы будете сильнее, чем обычно, потеть.

На второй день все симптомы, перечисленные выше, сохранятся и даже усилятся. Возможно, вы проснётесь с раскалывающейся от боли головой. Также вы заметите, что ваша моча стала тёмно-жёлтого цвета, а это говорит о более активной работе почек. Из-за всего этого у вас повысится риск появления камней в почках. Многие фрукты содержат некоторое количество воды, поэтому если вы их съедите, то это немного облегчит состояние.

К третьему дню вы, вероятнее всего, ощутите боль в теле. В целом вы будете чувствовать себя слишком истощённым, чтобы вообще что-либо делать. Поскольку ваше тело будет пытаться сохранить как можно больше влаги, вы станете меньше потеть, а температура тела повысится. Вы действительно можете умереть от лихорадки, причиной которой стало обезвоживание и отказ всех органов.

Кроме того, ваша кровь станет гуще, будет хуже циркулировать, что даст вам меньше кислорода. Чтобы компенсировать это, сердце у вас начнёт биться быстрее. Далее вы потеряете 4 или больше процентов веса из-за отказа от воды, и давление у вас снизится. Даже самые простые действия в итоге будут приводить вас к перегреву.