Что будет с вашим здоровьем, если регулярно пить свекольный сок

Повышение выносливости. Одно исследование показало, что велосипедисты, которые пили по полстакана свекольного сока в течение 6 дней, имели после этого более развитые лёгкие. Другое исследование с участием 20 хорошо тренированных мужчин продемонстрировало, что свекольный сок, выпитый за час до 4-километровой пробежки, сократил время спортсменов на 2 минуты в среднем. Считается, что в этом особую роль играют нитраты.