Фитнес и здоровье
20:07, 20 марта 2023
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Что будет с вашим здоровьем, если вы регулярно станете есть инжир: пять последствий

Это продукт точно стоит добавить в рацион

Свежий и сушёный инжир употребляются в виде лекарства или в качестве отдельных продуктов. И вот почему вам стоит попробовать добавить этот фрукт в свою диету.

Что будет с вашим здоровьем, если вы регулярно станете есть инжир: пять последствий

Фото: Healthify Me

Инжир обладает пятью важными преимуществами для здоровья.

  1. Улучшение обмена веществ. В состав инжира входит много клетчатки. Если употреблять этот продукт регулярно, то он улучшит метаболизм и поможет при запорах.

  2. Восполнение запаса энергии. Это будет происходить благодаря глюкозе, фруктозе и другим веществам. Особенно актуальным будет употребление инжира при низком уровне сахара в крови либо после тренировки.

Что будет с вашим здоровьем, если вы регулярно станете есть инжир: пять последствий

Pixabay

  1. Улучшение аппетита. Кисло-сладкий фрукт поможет стимулировать аппетит. Также в инжире содержится много питательных элементов.

  2. Увлажнение горла и снятие боли. Особенно поможет инжир при простуде.

  3. Омоложение. Дело в том, что в инжире много селена - вещества, способного замедлять старение. А ещё в состав этого продукта входит очень много витамина С и антоцианов, которые действуют как антиоксиданты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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