Что будет со здоровьем, если пить вино в 40+ лет: четыре последствия

Что будет со здоровьем, если пить вино в 40+ лет: четыре последствияОб этом нужно всегда помнить
Диетологи рассказали, что происходит с организмом человека 40 лет и старше, когда он пьёт вино.
Может возникнуть обезвоживание. Алкоголь относится к мочегонным средствам, поэтому в больших количествах он может быстро вывести жидкость из организма.
Улучшится микробиом кишечника. Исследования показали, что в умеренных количествах красное вино положительно влияет на кишечник. В частности, по словам диетолога Джоны Бурдеос, существует связь между полезными кишечными бактериями и красным вином.
Старение клеток будет происходить здоровым образом. Если вино пить в умеренных количествах и если оно станет частью сбалансированного рациона, то оно будет способствовать здоровому процессу старения. Всё благодаря антиоксидантам, которые содержатся в этом напитке.
Улучшится здоровье сердца. В научном отчёте 2019 года говорится, что вино обладает противовоспалительным действием и может снизить холестерин. В целом исследования демонстрируют, что в умеренных дозах красное вино благотворно влияет на сердце.
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