Что будет со здоровьем, если пить вино в 40+ лет: четыре последствия

Об этом нужно всегда помнить

Выпить вина после окончания рабочего дня может быть приятно. Но как оно может повлиять на ваше здоровье? Вот к каким последствиям нужно быть готовым, если вам уже за 40.