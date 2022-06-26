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Что будет со здоровьем, если пить вино в 40+ лет: четыре последствия

Об этом нужно всегда помнить
Выпить вина после окончания рабочего дня может быть приятно. Но как оно может повлиять на ваше здоровье? Вот к каким последствиям нужно быть готовым, если вам уже за 40.
Что будет со здоровьем, если пить вино в 40+ лет: четыре последствия

Диетологи рассказали, что происходит с организмом человека 40 лет и старше, когда он пьёт вино.

  1. Может возникнуть обезвоживание. Алкоголь относится к мочегонным средствам, поэтому в больших количествах он может быстро вывести жидкость из организма.

  2. Улучшится микробиом кишечника. Исследования показали, что в умеренных количествах красное вино положительно влияет на кишечник. В частности, по словам диетолога Джоны Бурдеос, существует связь между полезными кишечными бактериями и красным вином.

Что будет со здоровьем, если пить вино в 40+ лет: четыре последствия

  1. Старение клеток будет происходить здоровым образом. Если вино пить в умеренных количествах и если оно станет частью сбалансированного рациона, то оно будет способствовать здоровому процессу старения. Всё благодаря антиоксидантам, которые содержатся в этом напитке.

  2. Улучшится здоровье сердца. В научном отчёте 2019 года говорится, что вино обладает противовоспалительным действием и может снизить холестерин. В целом исследования демонстрируют, что в умеренных дозах красное вино благотворно влияет на сердце.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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