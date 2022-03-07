Что было бы, если бы у людей не формировались привычки

По словам эксперта-нейробиолога Кристиана Джарретта, главное достоинство привычек заключается в том, что они позволяют найти быстрый ответ в той или иной ситуации. Это действия, которые выполняются уже автоматически и хорошо усвоены человеком.

Но что было бы, если бы у людей не было привычек? Специалист подчёркивает, что тогда мы бы каждый день постоянно думали о том, что сделать сначала: принять душ и поесть или поесть, а затем принять душ; что надеть, по какой дороге идти и т.п.