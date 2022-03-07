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Что было бы, если бы у людей не формировались привычки

Объясняет нейробиолог
У всех из нас есть привычки, причём как хорошие, так и плохие. Но для чего они нужны и что это даёт нашему мозгу? Ответ - в статье.
Что было бы, если бы у людей не формировались привычки

По словам эксперта-нейробиолога Кристиана Джарретта, главное достоинство привычек заключается в том, что они позволяют найти быстрый ответ в той или иной ситуации. Это действия, которые выполняются уже автоматически и хорошо усвоены человеком.

Но что было бы, если бы у людей не было привычек? Специалист подчёркивает, что тогда мы бы каждый день постоянно думали о том, что сделать сначала: принять душ и поесть или поесть, а затем принять душ; что надеть, по какой дороге идти и т.п.

Что было бы, если бы у людей не формировались привычки

Привычки могут также воздействовать успокаивающе. Благодаря им человек, выполняя каждый день одно и то же, в целом знает, чего ожидать.

Однако есть у привычек и минусы. Например, они могут вредить организму, а если привычек в целом слишком много, то это отрицательно влияет на креативность, не позволяет действовать интуитивно.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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