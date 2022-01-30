Что делать, если у вас болит горло: десять советов экспертов

Пить отвар имбиря. Воздействует на организм такой напиток как противовоспалительное средство. Употреблять его можно ежедневно, пока есть острые симптомы, отмечает доктор Аюбча.

Пить биодобавки. Автор предупреждает, что перед этим необходимо внимательно прочесть инструкцию и следовать ей. Из добавок он советует красный вяз и лакричный корень.

Есть фруктовый лёд. Холод и жидкость способны успокоить горло. Но нужно не забывать, что в таком продукте много сахара.

Использовать увлажнитель в помещении. Благодаря этому воздух не будет сильно сушить горло.

Пить обезболивающие, которые продаются без рецепта. Среди них - ибупрофен, ацетаминофен, напроксен. Но лучше применять то, которое порекомендует врач.

В каких же случаях нужно немедленно вызывать врача? Если вы чувствуете, что вам тяжело глотать, дышать, открывать рот, а также если слюна выделяется сама по себе и боль ощущается лишь с одной стороны горла. Данные симптомы могут свидетельствовать о серьёзной бактериальной инфекции.

Кроме этого, есть симптомы, указывающие на ангину: температура 38 градусов и выше; внезапное начало заболевания; отсутствие других признаков, кроме боли в горле; покраснение, опухание миндалин, появление на них белых пятен; мелкие красные пятна, расположенные на нёбе; увеличение лимфоузлов; сыпь; боль в суставах.

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