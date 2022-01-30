Что делать, если у вас болит горло: десять советов экспертов

Что делать, если у вас болит горло: десять советов экспертовИх перечисляет Forbes
Если вы почувствовали, что у вас сильно заболело или запершило горло, то это может быть признаком множества заболеваний. В том числе и симптомом ОРВИ. Тем не менее, как считает автор, есть быстрые и простые способы уменьшить боль. О них - ниже.
- Пить больше жидкости. Нужно употреблять как можно жидкости, причём она не должна содержать кофеин. Это может быть вода. Также к полезным напиткам относятся чай, суп или бульон.
- Полоскать горло тёплым соляным раствором. Специалисты из Кливлендской клиники рекомендуют в тёплую воду добавить половину чайной ложки соли, а затем получившимся раствором ополаскивать горло каждые три часа. Тёплая вода способна успокоить горло, а соль - уменьшить воспаление.
- Есть мёд. Научные исследования показывают, что полезно употреблять при боли в горле мёд, в особенности мёд манука. Кроме того, с осторожностью нужно лечиться таким способом диабетикам, так как в мёде содержится фруктоза и глюкоза. Нельзя давать мёд также детям до года.
- Рассасывать леденцы от кашля с цинком. Обзорное исследование продемонстрировало, что леденцы с большим количеством цинка сокращают длительность простуды (першения в горле - на 33 процента, боли в горле - на 18 процентов, охриплости - на 43 процента).
- Полоскать зелёным чаем. Исследование подтверждают, что боль в таком случае проходит быстрее. Кроме того, зелёный чай оказывает противовоспалительный эффект.
- Пить отвар имбиря. Воздействует на организм такой напиток как противовоспалительное средство. Употреблять его можно ежедневно, пока есть острые симптомы, отмечает доктор Аюбча.
- Пить биодобавки. Автор предупреждает, что перед этим необходимо внимательно прочесть инструкцию и следовать ей. Из добавок он советует красный вяз и лакричный корень.
- Есть фруктовый лёд. Холод и жидкость способны успокоить горло. Но нужно не забывать, что в таком продукте много сахара.
- Использовать увлажнитель в помещении. Благодаря этому воздух не будет сильно сушить горло.
- Пить обезболивающие, которые продаются без рецепта. Среди них - ибупрофен, ацетаминофен, напроксен. Но лучше применять то, которое порекомендует врач.
В каких же случаях нужно немедленно вызывать врача? Если вы чувствуете, что вам тяжело глотать, дышать, открывать рот, а также если слюна выделяется сама по себе и боль ощущается лишь с одной стороны горла. Данные симптомы могут свидетельствовать о серьёзной бактериальной инфекции.
Кроме этого, есть симптомы, указывающие на ангину: температура 38 градусов и выше; внезапное начало заболевания; отсутствие других признаков, кроме боли в горле; покраснение, опухание миндалин, появление на них белых пятен; мелкие красные пятна, расположенные на нёбе; увеличение лимфоузлов; сыпь; боль в суставах.
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