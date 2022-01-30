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Что делать, если у вас болит горло: десять советов экспертов

Их перечисляет Forbes
Если вдруг заболело горло, то есть несколько способов улучшить состояние. Правда, в некоторых случаях нужно сразу обращаться к врачу. Подробнее - в материале.
Что делать, если у вас болит горло: десять советов экспертов

Если вы почувствовали, что у вас сильно заболело или запершило горло, то это может быть признаком множества заболеваний. В том числе и симптомом ОРВИ. Тем не менее, как считает автор, есть быстрые и простые способы уменьшить боль. О них - ниже.

  1. Пить больше жидкости. Нужно употреблять как можно жидкости, причём она не должна содержать кофеин. Это может быть вода. Также к полезным напиткам относятся чай, суп или бульон.
  1. Полоскать горло тёплым соляным раствором. Специалисты из Кливлендской клиники рекомендуют в тёплую воду добавить половину чайной ложки соли, а затем получившимся раствором ополаскивать горло каждые три часа. Тёплая вода способна успокоить горло, а соль - уменьшить воспаление.
  1. Есть мёд. Научные исследования показывают, что полезно употреблять при боли в горле мёд, в особенности мёд манука. Кроме того, с осторожностью нужно лечиться таким способом диабетикам, так как в мёде содержится фруктоза и глюкоза. Нельзя давать мёд также детям до года.
  1. Рассасывать леденцы от кашля с цинком. Обзорное исследование продемонстрировало, что леденцы с большим количеством цинка сокращают длительность простуды (першения в горле - на 33 процента, боли в горле - на 18 процентов, охриплости - на 43 процента).
  1. Полоскать зелёным чаем. Исследование подтверждают, что боль в таком случае проходит быстрее. Кроме того, зелёный чай оказывает противовоспалительный эффект.
Что делать, если у вас болит горло: десять советов экспертов
  1. Пить отвар имбиря. Воздействует на организм такой напиток как противовоспалительное средство. Употреблять его можно ежедневно, пока есть острые симптомы, отмечает доктор Аюбча.
  1. Пить биодобавки. Автор предупреждает, что перед этим необходимо внимательно прочесть инструкцию и следовать ей. Из добавок он советует красный вяз и лакричный корень.
  1. Есть фруктовый лёд. Холод и жидкость способны успокоить горло. Но нужно не забывать, что в таком продукте много сахара.
  1. Использовать увлажнитель в помещении. Благодаря этому воздух не будет сильно сушить горло.
  1. Пить обезболивающие, которые продаются без рецепта. Среди них - ибупрофен, ацетаминофен, напроксен. Но лучше применять то, которое порекомендует врач.

В каких же случаях нужно немедленно вызывать врача? Если вы чувствуете, что вам тяжело глотать, дышать, открывать рот, а также если слюна выделяется сама по себе и боль ощущается лишь с одной стороны горла. Данные симптомы могут свидетельствовать о серьёзной бактериальной инфекции.

Кроме этого, есть симптомы, указывающие на ангину: температура 38 градусов и выше; внезапное начало заболевания; отсутствие других признаков, кроме боли в горле; покраснение, опухание миндалин, появление на них белых пятен; мелкие красные пятна, расположенные на нёбе; увеличение лимфоузлов; сыпь; боль в суставах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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