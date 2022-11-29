Что делать, если у вас стали выпадать волосы

Доказывают всё это и научные исследования. Так, в статье, опубликованной в Международном журнале трихологии, отмечается, что низкий уровень D3 у участниц был связан с выпадением волос.

Эксперты из Кливлендской клиники назвали и другие признаки нехватки витамина D. Это боль в костях, в мышцах, усталость, мышечная слабость, спазмы в мышцах, депрессия, изменения настроения.

К счастью, выпадение волос, связанное с дефицитом витамина D, обычно обратимо.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.