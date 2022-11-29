Что делать, если у вас стали выпадать волосы

Что делать, если у вас стали выпадать волосыВозможно, вам не хватает одного витамина
В холодные месяцы многие из нас недополучают солнечного света и витамина D. А дефицит этого элемента может спровоцировать выпадение волос.
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Витамин D участвует во множестве процессов в организме. В том числе в формировании иммунитета и укреплении костей. При нехватке этого витамина вы можете столкнуться с одним неприятным последствием - с выпадением волос.
Ведущий врач общей практики в Livi Рианна МакКлимонт отметила, что выпадение волос - один из предупредительных сигналов дефицита витамина D. При недостатке этого вещества кератиноциты в волосяных фолликулах не способны регулировать рост и выпадение волос.
Доказывают всё это и научные исследования. Так, в статье, опубликованной в Международном журнале трихологии, отмечается, что низкий уровень D3 у участниц был связан с выпадением волос.
Эксперты из Кливлендской клиники назвали и другие признаки нехватки витамина D. Это боль в костях, в мышцах, усталость, мышечная слабость, спазмы в мышцах, депрессия, изменения настроения.
К счастью, выпадение волос, связанное с дефицитом витамина D, обычно обратимо.
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