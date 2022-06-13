Что делать, если вы обожглись борщевиком

Когда человек случайно касается борщевика, то у него никаких неприятных ощущений не возникает. Только спустя определённое время он может заметить на коже тёмное пятно. На солнце это пятно становится красным.

На самом деле признаки ожога появиться могут только на следующий день или даже позже. Тёмные пятна на коже превращаются в волдыри с жидкостью. Если же ожог затронул большие участки тела, то у человека поднимается температура.

Ожог борщевиком происходит из-за химических веществ, которые выделяет растение. Помимо этого, у человека может возникнуть аллергический ринит, конъюнктивит, бронхит, бронхоспастический синдром, токсидермия.