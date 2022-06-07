Что делать при болях в спине

Что делать при болях в спинеОбъясняет представитель клиники Mayo
Врач из клиники Mayo отмечает, что на самом деле у многих боль в спине при межпозвоночной грыже со временем уходит. Операцию обычно делают лишь в крайних случаях: если нехирургические методы не помогают, если болезнь прогрессирует, если она сопровождается сильной слабостью из-за раздражения нерва.
Грыжа межпозвоночного диска также может появиться и с возрастом. Связано это с естественным износом позвоночника.
Иногда при такой грыже у человека начинают болеть ноги или руки (смотря в какой области находится грыжа). Это означает, что грыжа воспалилась и начала сдавливать спинномозговой нерв. Возникает у пациента иногда и чувство онемения, слабости в руках или ногах.
Помочь может при боли из-за межпозвоночной грыжи комбинация физиотерапии и препаратов. Из лекарств это могут быть различные обезболивающие, как рецептурные, так и нет.
Из видов активности полезными при боли в спине будут плавание, ходьба, езда на велосипеде. Что касается упражнений, то это должны быть такие, которые связаны с укреплением мышц спины, развитием гибкости.
Если спустя шесть недель приёма лекарств и выполнения физических упражнений вы не заметили улучшений, то нужно посоветоваться с врачом о подборе других методов лечения.
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