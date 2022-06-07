Что делать при болях в спине

Врач из клиники Mayo отмечает, что на самом деле у многих боль в спине при межпозвоночной грыже со временем уходит. Операцию обычно делают лишь в крайних случаях: если нехирургические методы не помогают, если болезнь прогрессирует, если она сопровождается сильной слабостью из-за раздражения нерва.

Грыжа межпозвоночного диска также может появиться и с возрастом. Связано это с естественным износом позвоночника.

Иногда при такой грыже у человека начинают болеть ноги или руки (смотря в какой области находится грыжа). Это означает, что грыжа воспалилась и начала сдавливать спинномозговой нерв. Возникает у пациента иногда и чувство онемения, слабости в руках или ногах.