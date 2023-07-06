Что делать во время грозы, чтобы избежать удара молнии: правда и мифы

Шансы, что вы получите удар молнии, невелики. В год в среднем, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, это случается с 1 человеком на 1 миллион. В период с 2006 по 2021 год это привело к 444 смертельным исходам.

И вот в какие мифы, связанные с ударом молнии, многие всё ещё верят.

Молния никогда не бьет в одно и то же место дважды. На самом деле объекты вроде деревьев или зданий, с большей вероятностью будут неоднократно поражаться молнией. Пример - Эмпайр-стейт-билдинг.

Если вы попали в грозу, просто пригнитесь. Безопаснее всего при грозе направиться к зданию, на котором установлены средства защиты от молний. То есть молниеотводы и кабельные проводники. Снаружи безопасного места при грозе нет: молния теоретически может попасть в любой объект.