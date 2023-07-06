Что делать во время грозы, чтобы избежать удара молнии: правда и мифы

Что делать во время грозы, чтобы избежать удара молнии: правда и мифыРассказал об этом учёный
По словам Дайле Чжан, научный сотрудник Междисциплинарного центра изучения систем Земли UMD, примерно 2/3 всех молний, возникающих над сушей в США, происходят летом. И существует несколько мифов, связанных с тем, как защититься от удара молнии.
Шансы, что вы получите удар молнии, невелики. В год в среднем, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, это случается с 1 человеком на 1 миллион. В период с 2006 по 2021 год это привело к 444 смертельным исходам.
И вот в какие мифы, связанные с ударом молнии, многие всё ещё верят.
Молния никогда не бьет в одно и то же место дважды. На самом деле объекты вроде деревьев или зданий, с большей вероятностью будут неоднократно поражаться молнией. Пример - Эмпайр-стейт-билдинг.
Если вы попали в грозу, просто пригнитесь. Безопаснее всего при грозе направиться к зданию, на котором установлены средства защиты от молний. То есть молниеотводы и кабельные проводники. Снаружи безопасного места при грозе нет: молния теоретически может попасть в любой объект.
Деревья и палатки — безопасные укрытия. В действительности 10% всех смертельных случаев и травм от молнии во всём мире связаны с деревьями. Дело в том, что молния может перейти со ствола к человеку. Вместо этого укройтесь в автомобиле или в большом здании.
Резина — это щит от молнии. Она на самом деле почти не защищает от молнии.
Использование мобильного телефона привлечёт удар молнии. Если вы будете пользоваться стационарным телефоном, то у вас больше шансов пострадать от поражения электрическим током при ударе молнии.
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