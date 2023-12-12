Что можно и что нельзя делать, чтобы избавиться от изжоги

Избегайте жирной пищи. Лучше всего соблюдать диету с низким содержанием жиров. Это поможет вам также держать под контролем вес.

Не ложитесь сразу после еды. При горизонтальном положении тела желудочной кислоте легче попасть в пищевод. Поэтому ешьте последний раз за день примерно за два-три часа до отхода ко сну. Одно исследование также показало, что облегчить изжогу помогло поднятие во время сна головы и грудной клетки (для этого нужно под них что-то подложить).

Избегайте алкоголя и сигарет. Это касается и электронных сигарет. Метаанализ 28 исследований, связанных с алкоголем и кислотным рефлюксом, показал, что употребление любого количества спиртного усиливает изжогу.

Не ешьте слишком острое. Наиболее частым триггером изжоги у людей в одном исследовании была острая пища. Она вызвала кислотный рефлюкс у 62% участников.