Что можно и что нельзя делать, чтобы избавиться от изжоги

Что можно и что нельзя делать, чтобы избавиться от изжогиОб этом рассказал врач
Ощущается изжога у всех примерно одинаково. Но есть вещи, которые усугубляют это состояние или провоцируют его появление.
Избегайте жирной пищи. Лучше всего соблюдать диету с низким содержанием жиров. Это поможет вам также держать под контролем вес.
Не ложитесь сразу после еды. При горизонтальном положении тела желудочной кислоте легче попасть в пищевод. Поэтому ешьте последний раз за день примерно за два-три часа до отхода ко сну. Одно исследование также показало, что облегчить изжогу помогло поднятие во время сна головы и грудной клетки (для этого нужно под них что-то подложить).
Избегайте алкоголя и сигарет. Это касается и электронных сигарет. Метаанализ 28 исследований, связанных с алкоголем и кислотным рефлюксом, показал, что употребление любого количества спиртного усиливает изжогу.
Не ешьте слишком острое. Наиболее частым триггером изжоги у людей в одном исследовании была острая пища. Она вызвала кислотный рефлюкс у 62% участников.
Избегайте кислых продуктов и напитков. Известно, что это всё раздражает слизистую пищевода и может усилить её воспаление.
Не переедайте. Метаанализ шести исследований, в которых приняли участие более 34 000 человек, продемонстрировал, что перекусы на ночь и переедание связаны с более высокой вероятностью развития изжоги.
Узнайте, какие у вас триггеры. Для этого ведите дневник питания.
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