Что можно и нельзя есть после удаления зуба мудрости

После того как вам удалят зубы мудрости, ткани вокруг дёсен и лунок, которые удерживали раньше эти зубы, станут чувствительными. Вы также можете ощущать боль в области удаления, отёк, лёгкий дискомфорт.

Чтобы избежать осложнений после удаления зубов мудрости, специалисты советуют соблюдать диету с мягкой пищей, отказаться от курения, избегать чистки области, где раньше были зубы, в течение суток, использовать обычную зубную щётку (не электрическую), принимать все назначенные лекарства по расписанию, отказаться от использования соломинок на 24-48 часов, использовать для полоскания рта только назначенные средства.

Также постарайтесь в течение первых двух суток как можно чаще прикладывать лёд к той стороне лица, откуда были удалены зубы. Это уменьшит отёк.