Фитнес и здоровье
19:34, 26 апреля 2023
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Что можно и нельзя есть после удаления зуба мудрости

Важно знать об этом

Обычно зубы мудрости появляются у человека в возрасте от 17 до 25 лет. Из-за этих зубов вы можете столкнуться с болью, опухшими или кровоточивыми дёснами, неприятным запахом изо рта, проблемами с открыванием рта. Поэтому чаще всего эти зубы удаляют.

После того как вам удалят зубы мудрости, ткани вокруг дёсен и лунок, которые удерживали раньше эти зубы, станут чувствительными. Вы также можете ощущать боль в области удаления, отёк, лёгкий дискомфорт.

Чтобы избежать осложнений после удаления зубов мудрости, специалисты советуют соблюдать диету с мягкой пищей, отказаться от курения, избегать чистки области, где раньше были зубы, в течение суток, использовать обычную зубную щётку (не электрическую), принимать все назначенные лекарства по расписанию, отказаться от использования соломинок на 24-48 часов, использовать для полоскания рта только назначенные средства.

Также постарайтесь в течение первых двух суток как можно чаще прикладывать лёд к той стороне лица, откуда были удалены зубы. Это уменьшит отёк.

Что можно и нельзя есть после удаления зуба мудрости
First Point Dental

После удаления зуба мудрости вы можете употреблять такую пищу, как итальянские блюда, блюда на основе лапши или риса, омлеты, вафли, блины. В общем, любая мягкая еда.

А вот от твёрдых продуктов вроде орехов, семечек, мюсли нужно отказаться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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