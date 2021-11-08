Что нельзя делать в самолёте, чтобы не подхватить инфекцию

Хождение босиком по салону самолёта представляет большую опасность для здоровья. Вы можете подхватить грибок или просто перенести множество вредных бактерий домой либо в отель, утверждает ортопед Эбони Винсент.

Также, по словам одного из проводников, туалеты в самолёте моют только в конце маршрута. Поэтому без обуви туда ходить нельзя.