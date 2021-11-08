Что нельзя делать в самолёте, чтобы не подхватить инфекцию

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Что нельзя делать в самолёте, чтобы не подхватить инфекциюОбъясняет врач-ортопед
Во время путешествия на самолёте нужно соблюдать некоторые правила. Одно из них назвала британский медик. Оно поможет сохранить здоровье и обезопасить себя даже в случае авиакатастрофы. Об этом сообщает «ИноСМИ».
Хождение босиком по салону самолёта представляет большую опасность для здоровья. Вы можете подхватить грибок или просто перенести множество вредных бактерий домой либо в отель, утверждает ортопед Эбони Винсент.
Также, по словам одного из проводников, туалеты в самолёте моют только в конце маршрута. Поэтому без обуви туда ходить нельзя.
Бывший лётчик Тони Куна добавил, что при авиакатастрофе отсутствие обуви может помешать добраться до безопасного места. Кроме того, вам может попасться на пути стекло или разный мусор.
Источник: ИноСМИ