Что нельзя делать в спальне, чтобы не навредить сну

Многие люди с появлением удалённой работы и цифровых развлечений превратили спальни в многофункциональные помещения. В них они принимают рабочие звонки и проверяют электронную почту, смотрят фильмы или играют в видеоигры, занимаются спортом перед сном. И всего этого лучше избегать, так как может быть тяжело потом мысленно отключиться от всех этих занятий и создать спокойную обстановку для сна.

Научные исследования, связанные со сном, показывают, что из-за недосыпа сильно ухудшается наше самочувствие, психическое и физическое здоровье, социальная (общественная) и рабочая производительность (эффективность).