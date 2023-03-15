Что нельзя делать в спальне, чтобы не навредить сну

Что нельзя делать в спальне, чтобы не навредить снуСтарайтесь избегать этих вещей
Сегодня спальня стала универсальным местом. В ней занимаются спортом, едят, смотрят телевизор и т.п. Но исследования показывают, что всё это оказывает влияние на сон.
Фото: Sleep Foundation
Многие люди с появлением удалённой работы и цифровых развлечений превратили спальни в многофункциональные помещения. В них они принимают рабочие звонки и проверяют электронную почту, смотрят фильмы или играют в видеоигры, занимаются спортом перед сном. И всего этого лучше избегать, так как может быть тяжело потом мысленно отключиться от всех этих занятий и создать спокойную обстановку для сна.
Научные исследования, связанные со сном, показывают, что из-за недосыпа сильно ухудшается наше самочувствие, психическое и физическое здоровье, социальная (общественная) и рабочая производительность (эффективность).
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Есть несколько факторов, которые будут способствовать хорошему сну. Это уровень шума ниже 40 дБ, тусклое либо отсутствующее освещение во время сна. В то же время учёным ещё мало известно, как влияют на качество сна мебель в спальне и планировка этого помещения.
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